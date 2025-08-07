Así está la plantilla de la Real Sociedad a una semana del debut contra el Valencia

A falta de nueve días para el estreno liguero en Mestalla, la Real Sociedad no se ha movido demasiado en el mercado. Pese a que ingresó una enorme suma de dinero con la venta de Martín Zubimendi al Arsenal (70 millones de euros), no ha destinado prácticamente nada a la inversión para mejorar la plantilla, pues con el ecuador de la ventana de traspasos ya superado, solo han llegado al cuadro donostiarra dos nuevas incorporaciones.

Un nuevo central titular

El pasado curso, la Real Sociedad terminó fuera de los puestos de competición europea por primera vez desde el curso 2018/19. Esta falta de ingresos previstos debido a no jugar en Europa conlleva algunos recortes en el gasto, lo que se ha traducido en la llegada de solo dos nuevos fichajes. Uno de ellos es Caleta-Car, defensa central procedente del Olympique de Lyon. El futbolista croata llega en forma de cesión con una opción de compra de 4 'kilos'. Se trata de un jugador muy potente físicamente que dará equilibrio a la defensa tras la salida de Nayef Aguerd.

Como acompañante en la zaga partirá presumiblemente Igor Zubeldia, aunque Sergio Francisco cuenta con otras opciones como Jon Pacheco, Aritz Elustondo o el joven Jon Martín. En el lateral izquierdo se repartieron los minutos Aihen Muñoz y Javi López, dinámica que podría seguir llevándose a cabo en el caso de que el canario no termine de mostrar el potencial visto en el Deportivo Alavés. Por su parte, en el costado derecho de la defensa parte como titular Jon Mikel Aramburu.

Caleta-Car con el Olympique de Lyon / X

Pérdida de calidad en el centro del campo

En el centro del campo, el equipo vasco ha perdido a su estandarte durante la pasada temporada, Zubimendi, lo que inevitablemente conlleva una pérdida de nivel. No obstante, Zubieta es una cantera muy prolífica y, pese a la salida del timón de la plantilla, el centro del campo seguirá estando muy surtido de futbolistas. Luka Sucic, Brais Méndez y Pablo Marín podrían ser los titulares, aunque también cuentan con Zakharyan, Turrientes y los recién llegados de cesión Gorrotxategi y Urko González.

El reencuentro de un exvalencianista con la afición

En la delantera, la Real Sociedad dispone de nombres contrastados, pero que no terminaron de dar el rendimiento esperado durante el año pasado. Fue uno de los equipos con más dificultades para marcar, como indican los pobres 35 tantos que anotó en la campaña 24/25. Para solucionar esta problemática, el otro fichaje del verano es el exvalencianista Gonçalo Guedes. El extremo luso, que ha aterrizado en San Sebastián a cambio de 4 millones de euros, dio un rendimiento más que notable en Valencia y todavía tiene un gran cartel en España.

Rodrigo y Guedes se abrazan celebrando un gol / EFE

Las otras opciones para el frente de ataque son Mikel Oyarzábal, Ander Barrenetxea, Sheraldo Becker, Takefusa Kubo y Orri Óskarsson. Otro ariete que está en nómina es Umar Sadiq, pero el nigeriano se encuentra en la 'rampa de salida' del club. El futbolista de Kaduna estuvo cedido en el Valencia CF durante la segunda vuelta de la temporada anterior y desearía volver a la ciudad del Turia. De esta forma, dos clubes que terminaron empatados a 46 puntos se vuelven a encontrar para abrir el nuevo curso.