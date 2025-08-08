Emotivo mensaje de Corberán en su ofrenda a la Virgen

Corberán vivirá como entrenador del Valencia su primer Trofeu Taronja este sábado. Tras llegar en diciembre de 2024, el entrenador no solo salvó al equipo sino que lo acercó a Europa y dejó claro que el crecimiento de la entidad debe ir de su mano. Antes de la cita contra el Torino, el entrenador ha vivido una pretemporada especial, la primera como jefe del banquillo de Mestalla y este viernes tuvo el placer de comandar la visita a la Mare de Déu del Desamparats. La tradicional ofrenda permitió a los nuevos conocer esa tradición y al entrenador vivir un momento emotivo, como así ha dejado claro en sus redes sociales.

El mensaje completo de Corberán

"Como cada año, antes de iniciar la temporada, hacemos una parada muy especial visitando la Mare de Déu dels Desamparats.

Un gesto lleno de sentido que sirve para agradecer, pedir fuerza y recordar lo que nos une como equipo, ciudad y afición.

Este año, tras la desgracia vivida con la DANA, la visita cobra más valor si cabe. Porque sabemos que cuando Valencia y sus pueblos sufren, también se levantan. Y queremos llevar toda esa fuerza con nosotros durante todo este año.

M. A. Montesinos

Una nueva temporada que empezamos con la máxima ilusión, compromiso y sacrificio, y con la convicción de que nuestra ‘Geperudeta’ nos ayudará a superar momentos de dificultad que puedan surgir en el camino.

Amunt!".

Mensaje muy claro

El entrenador ha dejado claro que se acuerda, evidentemente, de todos los afectados por la DANA y ha querido tener un recuerdo para todos ellos. Carlos Corberán no solo deja por escrito que la visita cobraba mucha más importancia por todo lo vivido en los últimos 365 días, sino que manda un mensaje a sus jugadores. Esa fuerza que han mostrado todos los afectados tienen que mostrarla en el campo y recorrer el camino con trabajo y esfuerzo por todos ellos.

Además, el técnico reconoce que tiene máxima ilusión por el reto que arranca ahora y afronta el futuro con máximo compromiso y ambición. Todo eso antes del Trofeu Taronja de este sábado y a una semana prácticamente de arrancar la 25/26 contra la Real Sociedad también en Mestalla.