Comunicado oficial del Valencia CF: Fichaje cerrado

El club ha anunciado la incorporación de Filip Ugrinic como nuevo jugador para Carlos Corberán. El suizo se mostró muy emocionado a su llegada a Manises y horas después ya había pasado el reconocimiento médico. "Estoy muy emocionado por ser parte de esto. Tengo muchas ganas de conocer a los aficionados", aseguró el jugador, quien tras ser preguntado por los motivos que le llevaron a firmar por el Valencia lo dejó claro. "Es fácil la respuesta. Es un gran club y una gran ciudad", aseguró el futbolista quien también reconoció que había hablado con Corberán.

El Valencia CF adelantó un vídeo en el que se mostraban unas imágenes de aquellos míticos dibujos infantiles de Heidi en los Alpes suizos. Todo ello para anunciar la bienvenida al internacional helvético de 26 años, Filip Ugrinic.

Comunicado oficial del fichaje de Ugrinic

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el BSC Young Boys para el fichaje de Filip Ugrinic.

El centrocampista suizo (05/01/1999) firma por las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. Internacional absoluto con su país, Filip Ugrinic destaca por su capacidad para tener impacto en la faceta defensiva y ofensiva del juego, aportando creación de juego y llegada a la portería rival desde la medular.

A sus 26 años, cuenta con una sólida experiencia en la Superliga suiza, donde ha desarrollado prácticamente la totalidad de su carrera, así como en competiciones internacionales como la UEFA Champions League o la Europa League.

Ugrinic en el aeropuerto de Manises / JM López

En la temporada 2023-24, el nuevo futbolista del Valencia CF fue considerado el mejor jugador de la competición de su país, siendo elegido para el once ideal del campeonato por sus compañeros y rivales de otros clubes.

Formado en las categorías inferiores del FC Luzern, equipo en el que debutó como profesional y jugó hasta su traspaso al BSC Young Boys en 2022 (122 partidos, 15 goles y 20 asistencias), Ugrinic ha protagonizado una trayectoria destacada en su país conquistando, además, títulos nacionales como la Superliga suiza y la Copa de Suiza, ambos en dos ocasiones.

El nuevo jugador del Valencia CF se incorpora al trabajo a las órdenes de nuestro entrenador, Carlos Corberán, y será presentado próximamente ante los medios de comunicación.