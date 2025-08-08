Filip Ugrinic ya ha pasado el reconocimiento médico con el Valencia CF

Ugrinic ha llegado este mediodía al Aeropuerto de Manises y ya ha pasado el reconocimiento médico con el Valencia CF. Al finalizar las pruebas médicas el centrocampista suizo ha dicho para los medios de ‘À Punt Esports’: "no creo que juegue mañana, mañana entrenamiento, domingo entrenamiento y martes entrenamiento con el grupo". Además, le han preguntado cuáles son las metas con el equipo y ha respondido: "mejorar y ayudar al equipo". También ha tenido unas palabras para la afición valencianista: "estoy feliz de estar y no puedo esperar a veros".

Héroe con el Young Boys

Ugrinic cambia la liga suiza por LaLiga después de dejar el Young Boys tras tres temporadas con el conjunto suizo. El centrocampista suizo ha sido una de las piezas clave en el centro del campo del Young Boys durante la pasada temporada, disputando un total de 3700 minutos entre todas las competiciones. Además, Ugrinic fue uno de los héroes de la clasificación a la Champions League con un gol y una asitencia en la eliminatoria contra el Galatasaray, que contaba con futbolistas como Icardi, Ziyech, Torreira y Batshuayi , entre otros.

Ugrinic con el Young Boys / X

Valor de mercado de 7 millones

Ahora llega al Valencia CF para sumar competencia al centro del campo pudiendo actuar como centrocampista o como mediocentro ofensivo. El futbolista acababa contrato con el Young Boys al final de la siguiente temporada, en junio de 2026, por lo que el conjunto valenciano habría aprovechado para obtenerlo a un precio de mercado más económico. El valor de mercado según Transfermarkt es de siete millones de euros.