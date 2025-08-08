El Trofeu Taronja se acuerda de la Dana y de Carabantes

El Valencia CF ha preparado una serie de actos previos al partido de este sábado (21:00) contra el Torino italiano correspondiente a la 53ª edición del Trofeu Taronja. Los prolegómenos del partido, el último ensayo general antes del debut en LaLiga del 16 de agosto contra la Real Sociedad, estarán marcados por actos institucionales, símbolos identitarios y el reconocimiento a colectivos representativos. Este es el 'timing' del tradicional Trofeo Naranja:

Llegada del equipo y fotografía

Tras la llegada del equipo a las 19.30 horas, los asistentes podrán disfrutar de una jornada muy especial en el Camp de Mestalla. Los jugadores saltarán al terreno de juego para la tradicional foto de inicio acompañados de efectos visuales.

Músicos afectados de la DANA

Uno de los momentos más simbólicos será el despliegue de la lona de Antonio Puchades portada por jóvenes de la Academia VCF, justo antes de la interpretación del Himno de la Comunitat Valenciana por más de 200 músicos de bandas de música afectadas por la DANA junto a un tenor, ofreciendo un instante de gran emoción colectiva.

Luto por Carabantes

Justo antes del inicio del encuentro se celebrará un minuto de silencio en memoria de Julián Carabantes. Sus dos pasiones: las Fallas y el Valencia CF, se unirán en un gesto cargado de sentimiento.

Homenaje al VCF Inclusivo campeón

Como colofón, en el descanso el estadio rendirá homenaje al equipo VCF Inclusivo, campeón de la ‘Genuine Cup Houston’, acompañado por las bandas de música participantes y como remate final a una jornada en la que la emoción, el arraigo y el sentiment volverán a fundirse en el Camp de Mestalla.