Gourlay dará una rueda de prensa antes del inicio de LaLiga

Uno de los días más esperados llegará antes del primer partido de LaLiga contra la Real Sociedad. El nuevo CEO de fútbol del Valencia CF comparecerá ante los medios para responder a todas las preguntas relacionadas con el mercado de fichajes y con su aterrizaje en Mestalla. Todo eso después de unas semanas en las que había grandes expectativas por saber qué había pasado con esa posible rueda de prensa que se estaba alargando en el tiempo. Finalmente será, si nada cambia, el miércoles 13.

Gourlay fue anunciado el pasado 29 de mayo y desde entonces su figura ha ido cambiando de puertas hacia afuera. Primero aterrizó como una de las grandes soluciones después de varios mercados de fichajes pobres y sin demasiado sentido. Gourlay, con un buen currículum a sus espaldas, era anunciado además con Europa como objetivo a corto-medio plazo. Pero eso tenía que explicarlo él a su llegada a Valencia. Esa rueda de prensa sin embargo no llegaba, aunque sí se puso delante de los micros de manera breve. "Estoy muy emocionado. Vengo a un gran club, miramos con optimismo al futuro. He venido para ayudar a que el club recupere el lugar que le corresponde. Tenemos muchos objetivos por delante y ya estamos trabajando en ellos", reconocía a comienzos de julio.

Ron Gourlay, en las oficinas del Valencia CF. / Bustamante

Después de unas semanas donde el mercado no se movía en clave Valencia y con las llegadas de Raba, Julen y Copete como únicas piezas a pesar de haber perdido jugadores importantes, el nuevo CEO de fútbol ha logrado junto a Solís, Corona y compañía cerrar operaciones como las de Santamaría, Ugrinic y está atacando ahora la de Danjuma.

Fecha prevista

El próximo miércoles, como ha adelantado el Chiringuito y ha podido confirmar Superdeporte, será entonces cuando explicará cómo ha sido esa gestión de fichajes y cuántas operaciones más o menos calcula que quedan por hacer. Eso llegará después del Trofeu Taronja y antes de esa primera jornada ante la Real Sociedad.