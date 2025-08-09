Danjuma: el sexto fichaje a punto

Es sábado y, a las 21:00 horas, el Valencia CF disputará el último amistoso de la pretemporada, el duelo del Trofeu Taronja frente al Torino italiano. Pero antes de que llegue la cita nocturna en Mestalla, el club continúa con una semana frenética en materia de fichajes. Tras las llegadas exprés para el centro del campo de Baptiste Santamaría y Philip Ugrinic, el siguiente en caer se espera que sea el delantero Arnaut Danjuma.

Con el jugador plenamente convencido de que solo quiere jugar de blanquinegro en las condiciones que le fueron propuestas hace días, ayer la negociación entre clubes siguió avanzando significativamente y, según pudo saber este diario, anoche el fichaje de Danjuma quedó muy bien encarrilado. De hecho, el plan es que el atacante nacido en Nigeria esté a disposición de Carlos Corberán desde el inicio de Liga: el 16 de agosto, dentro de una semana, en el choque con la Real Sociedad.

Girona's Arnaut Danjuma celebrates after scoring against FC Barcelona during LaLiga Primera Division match between FC Barcelona and Girona at Lluis Companys in Barcelona, Catalonia, Spain, 30 March 2025. EFE/Alejandro García / Alejandr garcía / EFE

Cómo en los anteriores fichajes, el papel de Corberán ha sido clave a la hora de ganarse la voluntad de un futbolista que en los últimos años, por cuestiones de irregularidad en el campo e incompatibilidad en el vestuario con algún compañero, ha estado lejos de su mejor versión. Lejos del fútbol y los goles qué mostró en el Villarreal de Unai Emery en la temporada 2021/22. Entonces, Danjuma anotó 16 goles y repartió cuatro asistencias en 34 partidos de Liga y Champions. A partir de ahí, sin embargo, el cambio de aires con las cesiones a Tottenham, Everton y Girona no le ha servido para ser el mismo.

Ahora, el internacional neerlandés de 28 años quiere hacer un 'reset' en su carrera e iniciar una nueva etapa con el Valencia, el club de la ciudad en la que ha vivido siendo 'groguet'. En estas temporadas anteriores, se supo que los clubes a los que fue cedido asumieron buena parte de las amortizaciones anuales que el Villarreal debía afrontar con el contrato de cinco temporadas que firmó al delantero tras pagar por él 23 millones de euros al Bournemouth. En Vila-real, el futbolista tiene un último año firmado, hasta junio de 2026, a razón de alrededor de cinco millones brutos. Los amarillos se ahorrarán ese gasto salarial y recibirán también del Valencia un pago en concepto de traspaso inferior a esas cantidades.

Sí nada se tuerce durante el fin de semana, Danjuma pasará a tener un nuevo contrato en València situándose entre los cuatro jugadores mejor pagados de la plantilla che. En sus mejores momentos, el delantero de los Países Bajos fue diferencial en un Villarreal de Champions, tanto que en 2022 su cotización de mercado se elevó hasta los 50 millones. Hoy, en cambio, apenas es de cuatro para un jugador que ha demostrado tiempo atrás reunir potencia, velocidad, calidad y gol. Todavía tiene años por delante para relucir de nuevo.

A lo largo de la semana, una vez que el Mallorca no quiso rebajar las condiciones para ceder un único año a Larin por un coste total de cinco millones, el Valencia puso en marcha con sigilo la operación Danjuma ante el temor de la competencia de la Premier, que no ha terminado de cuajar. Aun así, debe cerrar en breve los últimos detalles para darle a Corberán el '9' de movilidad que tanto desea para que la delantera tenga el desequilibrio y desborde necesarios. El siguiente paso en el mercado, pese a la polivalencia de Danjuma, que en su trayectoria ha jugado más partiendo de banda que como segundo punta, será el fichaje de un extremo capaz de llegar a línea de fondo o romper a pierna cambiada por una y otra banda. Antes, eso sí, tienen que concretarse las salidas de Canós y Fran Pérez.