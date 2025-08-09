¿Qué fue de Adrian Ilie?

El Matador, el Puñal de Benicalap, el Payasito, Anglomator, el Pipo... son sólo algunos de los icónicos nombres que recorren los libros de historia del Valencia CF. Nombres que dibujan la sonrisa de cualquier aficionado valencianista y entre los cuales logró hacerse un hueco 'La Cobra'.

De origen rumano, Adrián Ilie llegó traspasado del Galatasaray en el 98 por siete millones de euros para colocarse bajo el mando de Claudio Rainieri. Su gran estreno en Mestalla y el gran mundial que disputó con Rumanía aquel mismo año no tardó en llamar la atención de grandes clubes europeos.

“Después de la Copa del Mundo de 1998, recibí una oferta del Real Madrid. También contactó conmigo el Manchester United. Hablé con el Valencia y Pedro Cortés me dijo que me lo quitara de la cabeza, que ellos no me dejarían marchar. No me arrepiento por no haberme ido allí. Éramos un buen equipo, no podía dejarlo". Fueron las palabras de Ilie en una entrevista para la televisión Replay y que reflejaron su enorme compromiso con la causa valencianista.

Ilie celebra un gol junto a Mendieta / Archivo Superdeporte

Palmarés de Adrian Ilie en el Valencia

Defendió la elástica blanquinegra durante cinco temporadas, disputó 129 partidos y anotó 45 goles que lo convirtieron en una leyenda blanquinegra. La genialidad y el talento del rumano quedaron al servicio de un Mestalla que no tardó en rendirse a sus pies: 13 goles en sus primeros 20 partidos en la capital del Turia sirvieron para encandilar a toda una afición.

Ayudó a adornar la vitrina valencianista con una Copa Intertoto, una Copa del Rey, una Supercopa de España y una Liga, la primera de las dos que el equipo ganó bajo la dirección de Benítez. Además, estuvo presente en los dos subcampeonatos de Champions del equipo al mando de Héctor Cúper.

Fue en la temporada 97/98 cuando el mismo Ranieri le bautizó como 'La Cobra' y dio a Mestalla un nuevo juego de palabras con el que enamorarse del jugador: “es letal, es como una cobra, que te pica y te mata”.

Tras un bajón significativo de rendimiento, el futbolista acabó abandonando Valencia en 2002 para fichar por el Alavés y, ya en el 2006 una importante lesión de rodilla le obligó a colgar las botas y a tomar otro rumbo.

Una vida cercana al fútbol... y negocios varios

Entonces, ¿Qué hizo Adrian Ilie tras cesar su exitosa carrera como futbolista? Lejos de vivir aislado del fútbol, a sus 51 años se dedica a la representación de jugadores... entre otras cosas.

El mundo inmobiliario representa también una importante parte de su vida: un hotel, una discoteca, instalaciones deportivas... son algunos de los inmuebles con las que cuenta. Incluso llegó a ser uno de los propietarios de un club rumano, el Forex Barov, disuelto en 2011.

Ilie y Piojo celebran un gol del rumano / SD

Mágicas cabalgadas por la banda, goles de ensueño y títulos inolvidables que quedarán siempre en el recuerdo de Ilie y del Valencia. Un futbolista que asombró en su llegada a València y que lo dio todo por el equipo y un club que siempre le estará agradecido.