Novedades en los fichajes del Valencia CF hoy sábado: Una llegada, dos renovaciones y una salida

La pretemporada está llegando a su fin y el mercado de fichajes del Valencia CF tiene todavía mucho trabajo por delante. Son varios los fichajes que necesita todavía Carlos Corberán para mejorar sustancialmente las prestaciones del equipo de cara a un nuevo curso en el que se aspira a cerrar la permanencia matemática mucho antes que en la 24/25 y, con ello, soñar con cotas más altas. Las llegadas de Agirrezabala y Raba fueron las primeras, con el guardameta vasco cedido por el Athletic y el atacante como agente libre. Poco después llegó Copete mediante un traspaso negociado con el Mallorca. Queda claro que falta mucho por hacer, tanto en el apartado de salidas como de llegadas y es que dos derrotas y dos empates este verano muestran un equipo poco ilusionante. A día de hoy ya son cinco las incorporaciones a falta de la oficialidad de Danjuma como nuevo jugador valencianista.

Renovaciones cerradas

No se podía llegar al Trofeu Taronja sin algunas novedades que ilusionaran, aunque sea un poco, a la afición. En este sentido, se han oficializado las renovaciones de César Tárrega y Javi Guerra, dos de los jugadores más destacados de la segunda vuelta de la temporada pasada.

Javi Guerra y César Tárrega / SD

Salida de Cenk

El central no contaba para Corberán y su salida estaba más que cantada. Ha fracasado en el Valencia CF, donde nunca demostró nivel para jugar. Tampoco estuvo a la altura en el Real Valladolid, donde jugó más bien poco el curso pasado en el que los pucelanos descendieron, demostrando de esta manera el turco que LaLiga se le queda grande. Después de que el conjunto valencianista desembolsara 5 millones al Olympique de Lyon en la temporada 22/23, la aventura de Cenk en el Valencia CF llega a su fin. Tras haber sido descartado por Corberán y la incorporación de Copete, el central estaba en busca de equipo. Cenk va a firmar por el Colonia, de la Bundesliga alemana. Difícilmente tendrá minutos, pero más de los que tendría en Mestalla, donde no pasaría del banquillo.

Cenk, en la grada como uno de los descartes / JM LOPEZ

El fichaje de Arnaut Danjuma

El delantero holandés cambiará el Villarreal CF por el Valencia CF. La llegada de Danjuma supone además un salto de calidad en la delantera con respecto a los dos fichajes de la temporada pasada: Dani Gómez y Rafa Mir. Y sobre todo un rol mixto delantero/extremo que ofrece un mayor abanico de recursos para el entrenador de Mestalla. Llega en propiedad y con la intención de ser importante en los planes del entrenador.