Javi Guerra celebra la renovación por todo lo alto

Primera alegría de la temporada en Mestalla patrocinada por Javi Guerra. El Valencia CF ganó su primer partido de la pretemporada a una semana de arrancar LaLiga con su mejor versión del verano y una actuación colosal de uno de los incipientes ídolos d ella parroquia valencianista. La victoria fue plácida, cómoda, con buenas sensaciones en todas las líneas y con los fichajes dejando una buena impresión, pero con el nombre del canterano brillando por encima de todos. Por su capacidad técnica para resolver jugadas, una poderosa zancada que le permite irrumpir en el área como si fuera un vikingo en la abadía de Lindesfarne y una elegancia que le distingue, el de Gilet celebró su renovación por todo lo alto. También lo hizo César Tárrega con una imperial actuación.

El Valencia saltó al campo manteniendo la idea táctica de Carlos Corberán de la temporada pasada. Salir jugando con tres centrales (Foulquier, Tárrega y Copete) y abriendo el campo con los carrileros (Gayà y Rioja) para generar un ecosistema de libertad a los hombres de calidad (Raba, Guerra y Diego López) y replegando en 1-4-4-2 para estar más ordenado a la hora de defender. La propuesta salió a pedir de boca, ya que especialmente en los primeros 25 minutos el equipo encontró varias vías ofensivas por las que hacer daño y potenció a sus mejores futbolistas.

Varios jugadores del Valencia, de espaldas / JM López

Arranque eléctrico

El primer gol pudo llegar en el minuto 4 con una fructífera presión del equipo, que tras robar a 20 metros de la portería tiró una triangulación que acabó con el disparo de Dani Raba por encima del travesaño. Era mejor el Valencia CF sobre el terreno de juego, especialmente cuando era capaz de cambiar el balón de lado o encontrar a Raba entre líneas. La segunda gran ocasión llegó en el once, con un buen disparo raso de Luis Rioja tras una conducción diagonal que repelió el guardameta. Lo intentaba con ahínco un Valencia que también encontraba en ocasiones espacios a la espalda de la defensa transalpina, aunque le faltaba un detalle ‘extra’ para acabar las jugadas en gol.

Y ese detalle lo puso, quien si no, el futbolista más talentoso de la plantilla. Javi Guerra festejó su renovación con una jugada marca de la casa, pared con Foulquier, pisando el corazón del área y finalizando con maestría al palo largo. Acción de futbolista resolutivo la del canterano, que ya salvó al equipo del infierno la temporada pasada con varias de esas.

'Pegada' antes del descanso

Bajó un poco el pistón el equipo tras adelantarse, dando lugar a más acciones del Torino y multiplicando el trabajo de un Tárrega expeditivo y un Julen Aguirrezabala que hacía su primera parada en Mestalla con una buena respuesta al disparo del atacante italiano. El equipo iba de más a menos, pero tampoco sufría en exceso para mantener la renta favorable. Con el primer tiempo agonizando, de hecho, marcó el segundo gracias a una acción de puro bregador de Hugo Duro llevándose el duelo con el defensor turinés y cediendo el cuero a un Luis Rioja que, tras orientarse el balón, definió con un disparo a la cepa del poste cargado de intención. Disfrutaba Mestalla de la puesta en escena del equipo.

Luis Rioja celebra su gol con Hugo Duro / JM López

El Valencia salió con ganas a la segunda parte, solamente con el cambio de Mouctar Diakhaby por José Copete, única duda del once para el estreno liguero. Poco tardó el equipo en inclinar un poco más el campo a su favor cuando Raba dio un magistral pase al hueco de primeras, obligando al defensor del Torino a parar a Duro en falta, lo que le costó la tarjeta roja. Acto seguido Aguirrezabala tuvo una buena parada, aunque con la acción invalidada y Raba tuvo dos para ampliar la renta, pero no acertó a resolverlas.

Genio Javi Guerra

Sí lo hizo, otra vez, Guerra. El de Gilet hizo magia después de cazar un balón muerto picando el balón por encima del portero. El canterano atesora una calidad que le convierte en el principal factor diferencial del Valencia y que le señala como el auténtico faro del equipo para la temporada que está muy cerca de arrancar. Mestalla celebró con él su renovación con una ovación y entonando su nombre.

Javi Guerra festejando su gol con el Valencia CF / JM López

El tramo final quedó para ver a los chavales de la cantera con el curioso dato de que Pablo López, mediapunta, fue a falta de fichajes un cambio ‘de primer equipo’ jugando hasta media hora y pujando por ser una opción en la rotación de la próxima temporada. Y lo cierto es que estuvo móvil, se ofreció constantemente y fue objeto de falta de forma reiterada.

Debut de Santamaría y varios 'nanos'

Los ‘nanos’ dejaron buenas sensaciones en ese tramo final en el que también debutó Baptiste Santamaría haciendo pareja con Lucas Núñez. David Otorbi dejó por la derecha una gran acción individual en su primera acción y Alexander Gurendal hizo lo propio un minuto más tarde, pero no acabaron de conectar con Aimar Blázquez, debutante también en Mestalla.

Ficha técnica:

3.- Valencia: Agirrezabala; Foulquier, Copete, Tárrega, Gayà; Diego López, Pepelu, Javi Guerra, Rioja; Raba y Hugo Duro.

También jugaron Diakhaby, Jesús Vázquez, Pablo López, Cömert, Otorbi, Lucas Núñez, Santamaria, Aimar, Gerendal y Rubo Iranzo.

0.- Torino: Israel; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Anjorin, Casadei; Gineitis, Vlasic, Aboukhlal y Adams.

También jugaron Ngonge, Ilkhan, Simeone, Ismajli, Lázaro, Mullen y Zapata.

Árbitro: Martínez Munuera. Expulsó por doble amarilla a Anjorin (m.50).

Goles: 1-0, m.21, Javi Guerra: 2-0, m.42, Luis Rioja; 3-0, m.60, Javi Guerra.

Incidencias: partido correspondiente a la 53 edición Trofeu Taronja disputado en Mestalla ante unos 33.367 espectadores. Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio por la muerte de Julian Carabantes, que en los últimos años dio vida al disfraz de la mascota del club.