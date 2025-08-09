Los jugadores más aclamados por la afición en el Trofeu Taronja

El Trofeu Taronja hace tiempo que no es lo que fue. La ausencia de grandes nombres, la difícil realidad que vive el Valencia CF y un mercado de fichajes que tiende a resolverse hacia el final del verano llevaron hace años a presentar a los jugadores por posiciones y no a cada uno de ellos. En todo caso, es siempre un buen momento para que la afición dé el veredicto de sus futbolistas favoritos y aquellos que más les ilusionan.

Esta campaña no fue una excepción y a pesar de el 'look' desangelado de la grada, todavía con unos pocos miles en el coliseo de la Avenida de Suecia poblando las gradas, los aficionados allí presentes dejaron claros cuáles son sus ídolos.

Los canteranos, la bandera

Mestalla mostró predilección por los suyos, los 'nanos' de la cantera, a los que aplaudió y vitoreó con más fuerza que al resto. José Luis Gayà se llevó la palma como viene siendo habitual, pero la camada de referentes de futuro para el valencianismo recibieron también una oleada de cariño: Javi Guerra y César Tárrega, recién renovados, se llevaron también un sinfín de aplausos. Tras ellos, Diego López, cuya extensión de contrato está muy cercana, se llevó también mucho cariño.

Mestalla aclama a César Tárrega / JM López

Vínculo Diakhaby

No se crió en Paterna, pero el vínculo de Mestalla con Mouctar Diakhaby está fuera de toda duda. De hecho la primera gran ovación fue para el bueno del guineano, que regresó en el tramo final de la temporada pasada en un ejercicio de superación increíble para ser clave en la salvación del equipo con actuaciones como la del Santiago Bernabéu. También Hugo Duro tiene esa estrecha relación con la parroquia blanquinegra.

Corberán, pastor

Una de las mayores ovaciones no se la llevó un futbolista, sino el entrenador. Carlos Corberán es la gran esperanza del valencianismo después de obrar el milagro la temporada pasada salvando a un equipo que hizo la peor primera vuelta de la historia de la entidad. Mestalla le aclamó como a un héroe y espera que esta campaña logre por fin la mentalidad en la que ha vivido instaurado el club en el último lustro.

Los fichajes

Mestalla conoció a las caras nuevas, les brindó una calurosa acogida, que eso sí no superó en decibelios a la que recibieron los canteranos. El valencianismo tiene ganas de verlos y comprobar el nivel que pueden dar en el campeonato español.