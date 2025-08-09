Malas noticias para la Real Sociedad antes del debut frente al Valencia

La Real Sociedad, rival del Valencia CF en el debut de La Liga, ha disputado hoy sábado 9 sus últimos test antes del fuego real. El cuadro donostiarra no ha invertido demasiado en reforzar la plantilla durante el mercado estival, pese a vender al estandarte de la plantilla, Martín Zubimendi, a cambio de 70 millones de euros. Aun así, las únicas incorporaciones del verano han sido Duje Caleta-Car y el exvalencianista Gonçalo Guedes.

Tablas en el electrónico

El equipo de Sergio Francisco ha disputado dos encuentros contra el Bournemouth, aunque no ha sido capaz de pasar del empate en ninguno de ellos. A mediodía del sábado se han visto las caras ambos clubes por primera vez, encuentro en el que el cuadro 'txuri-urdin' ha salido con los, a priori, suplentes, junto a los nuevos fichajes. El partido ha finalizado 1-1 y Guedes, aunque ha comandado la línea ofensiva del equipo, no ha sido el que ha materializado el gol de los vascos. El tanto del empate ha llegado de la mano de Barrenetxea en el minuto 90 tras un temprano gol de Evanilson.

Durante la tarde se han vuelto a medir 'cherries' y donostiarras, pero también se ha saldado con tablas en el marcador. En este caso, el partido ha finalizado sin goles de ninguno de los dos conjuntos, lo que sigue evidenciando la falta de acierto de los de San Sebastián. Por su parte, Oyarzábal ha errado desde los once metros en el minuto 45. Para este segundo encuentro, el entrenador ha alineado un once que podría ser el seleccionado para el debut en Mestalla, aunque si alguna de las nuevas incorporaciones le convence se podría terminar 'colando' entre los titulares.

Ander Barrenetxea of Real Sociedad celebrates a goal during the Spanish Cup, Copa del Rey, football match Semifinal Second Leg played between Real Madrid and Real Sociedad at Santiago Bernabeu stadium on April 01, 2025, in Madrid, Spain. AFP7 01/04/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2025;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Real Madrid v Real Sociedad - Copa del Rey 2024/2025 - Semifinal; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El posible once ante el Valencia CF

El guardameta será Álex Remiro, portero titular del cuadro realista desde hace varias temporadas e internacional absoluto. En la línea defensiva son fijos Aramburu y Zubeldia. Este último podría ser acompañado en el centro de la zaga por el joven Jon Martín o, en el caso de convencer, por Caleta-Car. Por su parte, desde la izquierda podría partir Sergio Gómez. El centro del campo ha estado formado por un trivote entre Sucic, Brais Méndez y Turrientes, aunque Pablo Marín podría ser una de las alternativas.

Finalmente, en el frente ofensivo, Take Kubo y Mikel Oyarzábal parten como titulares en las bandas, aunque el internacional español también podría participar desde la punta de ataque. La referencia arriba ha sido Orri Óskarsson, quien debe mostrar un buen rendimiento tras la gran inversión que se realizó por él. La otra variante para la delantera que tiene el técnico es Guedes, aunque las posibilidades de verle desde el arranque en Mestalla son reducidas.

Real Sociedad's Mikel Oyarzabal celebrates after scoring his side's opening goal during the Europa League round of 16 first leg soccer match between Real Sociedad and Manchester United at the Reale Arena in San Sebastian, Spain, Thursday, March 6, 2025. (AP Photo/Miguel Oses) / Miguel Oses / AP

El balance de la pretemporada

Por otra parte, el jugador que no ha disputado ningún minuto en esta última prueba es Umar Sadiq. El nigeriano se encuentra en la 'rampa de salida' y se ha quedado fuera de la convocatoria, dejando claro que el ariete no está en los planes de los donostiarras. Durante la pretemporada, la Real Sociedad ha realizado siete partidos de preparación, resultando en un saldo final de tres victorias (Pau FC, Yokohama y Osasuna), tres empates (Stade Rennais y dos veces contra el Bournemouth) y una derrota (V-Varen Nagasaki).