Oficial: Cenk deja el Valencia CF

El central turco, descartado por Corberán, sale cedido hasta final de temporada al Colonia hasta final de temporada

cenk ozkacar

cenk ozkacar / Valencia CF

Hugo Ferrer

Después de que el conjunto valencianista desembolsara 5 millones al Olympique de Lyon en la temporada 22/23, la aventura de Cenk en el Valencia CF llega a su fin. Tras haber sido descartado por Corberán y la incorporación de Copete, el central estaba en busca de equipo. Cenk va a firmar por el Colonia, de la Bundesliga alemana.

COMUNICADO VALENCIA CF:

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el FC Köln para la cesión de Cenk Özkacar.

El defensa turco jugará esta temporada en el equipo de la Bundesliga y el conjunto alemán dispondrá de una opción de compra al término de la cesión.

El Valencia CF le desea muy buena suerte en su próxima etapa profesional.

