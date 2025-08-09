Oficial: Cenk deja el Valencia CF
El central turco, descartado por Corberán, sale cedido hasta final de temporada al Colonia hasta final de temporada
Después de que el conjunto valencianista desembolsara 5 millones al Olympique de Lyon en la temporada 22/23, la aventura de Cenk en el Valencia CF llega a su fin. Tras haber sido descartado por Corberán y la incorporación de Copete, el central estaba en busca de equipo. Cenk va a firmar por el Colonia, de la Bundesliga alemana.
COMUNICADO VALENCIA CF:
El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el FC Köln para la cesión de Cenk Özkacar.
El defensa turco jugará esta temporada en el equipo de la Bundesliga y el conjunto alemán dispondrá de una opción de compra al término de la cesión.
El Valencia CF le desea muy buena suerte en su próxima etapa profesional.
