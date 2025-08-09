Raba debuta en Mestalla como titular

Dani Raba ha debutado en Mestalla en el Trofeo Taronja. Corberán ha apostado por un once titular para la última prueba del equipo antes de comenzar La Liga. El atacante, que ya sabe lo que es marcar con la camiseta del Valencia CF, ha tenido la primera ocasión del equipo. El ex del Leganés ha comenzado el partido de los más adelantados, pero poco ha tardado en bajar a la línea del centro del campo para recibir el balón y generar ocasiones.

En la segunda parte Raba ha contado con 15 minutos antes de ser sustituido por Pablo López. El ex del Leganés no ha podido participar en a penas ocasiones en la segunda parte. Mientras Raba ha estado en el campo el Valencia CF ha logrado marcar tres goles. Aunque en ninguno de ellos ha conseguido asistir o ser el goleador, en todos de ellos ha sido crucial en la generación de la jugada. No ha sido su mejor del partido y sus números tampoco han llamado la atención, pero la actuación del atacante ha sido sólida e ilusionante para la afición valencianista. Corberán confía en Raba y su sustitución puede ser el indicador de que será titular en el primer partido liguero ante la Real Sociedad.

Raba cumple desde su llegada

Dani Raba ha sido titular en cuatro de los cinco partidos esta pretemporada. El que fue primer fichaje del Valencia CF este mercado ha contado con la confianza de Corberán desde el primer momento. La posible salida de Andre Almeida de Mestalla deja a Raba en un gran lugar para acompañar a Hugo Duro, Rioja y Diego López en el ataque valencianista. El atacante marcó su primer gol con el conjunto valencianista en el partido contra el Olympique de Marsella.