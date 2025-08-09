Copete debuta en Mestalla

José Copete ha vivido su debut en Mestalla en el Trofeo Taronja. Corberán ha apostado por un once titular para la última prueba del equipo antes de comenzar La Liga. El comienzo de la primera parte ha sido relajado para la línea defensiva del conjunto valencianista. Los italianos no han tenido ninguna ocasión hasta el minuto 25. Adams, delantero del Torino, ha dificultado por momentos a los centrales valencianistas, pero tanto Tárrega como Copete han logrado que ninguna de las ocasiones fueran excesivamente peligrosas.

Copete y Tárrega cambian la cara al equipo

El once del Valencia CF en este partido es un calco al que se enfrentó contra el Borussia Mönchengladbach, aunque hay un pequeño cambio, la pareja de centrales. La imagen del equipo en Alemania no fue buena, el conjunto de Corberán se vio superado durante todo el partido, con un ataque espeso y una defensa dubitativa y con numerosos errores. Copete y Tárrega han suplido a Diakhaby y Cömerten la zaga y el equipo ha cambiado por completo. La confianza y conexión que transmiten ambos, no solo facilita a Julen Agirrezabala, sino que también ayuda a que el centro del campo y el ataque jueguen mejor.

Segundo partido de Copete

El ex del Mallorca ya había debutado con el Valencia CF ante el Borussia Mönchengladbach, pero no desde el inicio. Copete entró en el minuto 60 cuando el equipo iba perdiendo 2-0. Con su entrada, los de Corberán adelantaron líneas y dominaron con balón, aunque sin lograr acercarse en el marcador. Lo más destacado de su debut fue su liderazgo mostrado, su rápida adaptación a sus compañeros y la mejora defensiva con él en el campo.