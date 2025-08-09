En Directo

Directo | Sigue el Trofeu Taronja entre Valencia CF y Torino FC

Los de Corberán se presentan ante su afición en el último amistoso de pretemporada previo al inicio de LaLiga

Valencia CF - Torino FC

Valencia CF - Torino FC / SD

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Los de Corberán se presentan ante su afición en el último amistoso de pretemporada previo al inicio de LaLiga (21 horas). El primer día de curso siempre es importante. No coincide con ningún examen, pero sirve para coger esas sensaciones necesarias antes de lo más duro. Y en el fútbol ese primer día con la afición se antoja fundamental para cambiar dudas por sonrisas. Para cambiar preocupación por calma. Y en ese punto se encuentra el vestuario del Valencia CF y Corberán. Los fichajes recientes han calmado esos miedos de alguna manera, pero la primera victoria todavía se resiste y no hay mejor manera de lograrla que ante el Torino. Sigue el Trofeu Taronja, en directo, aquí.

Directo | Valencia CF - Torino FC

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents