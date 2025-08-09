En Directo
Directo | Sigue el Trofeu Taronja entre Valencia CF y Torino FC
Los de Corberán se presentan ante su afición en el último amistoso de pretemporada previo al inicio de LaLiga
Los de Corberán se presentan ante su afición en el último amistoso de pretemporada previo al inicio de LaLiga (21 horas). El primer día de curso siempre es importante. No coincide con ningún examen, pero sirve para coger esas sensaciones necesarias antes de lo más duro. Y en el fútbol ese primer día con la afición se antoja fundamental para cambiar dudas por sonrisas. Para cambiar preocupación por calma. Y en ese punto se encuentra el vestuario del Valencia CF y Corberán. Los fichajes recientes han calmado esos miedos de alguna manera, pero la primera victoria todavía se resiste y no hay mejor manera de lograrla que ante el Torino. Sigue el Trofeu Taronja, en directo, aquí.
Directo | Valencia CF - Torino FC
Poco a poco va entrando la gente a Mestalla para ver calentar a los suyos
Vamos con el himno de la Comunitat. Espectacular, claro
Por su parte, el Torino sale con: Franco Israel; Zakaria, Vlasic, Maripan, Anjorin, Coco, Pedersen, Ché Adams, Casadei, Biraghi y Gineitis.
Ya tenemos onces. Corberán inicia con tres de las caras nuevas: Agirrezabala; Gayà, Copete, Tárrega, Foulquier; Pepelu, Guerra; Diego López, Rioja, Raba y Hugo Duro.
Los cuatros futbolistas no bajaron del autobús con el resto de sus compañeros a la llegada a Mestalla, de hecho se pudo ver a André Almeida entrar en las entrañas del estadio a pie y en solitario, aplaudido por algún aficionado que estaba en ese momento a su paso.
De nuevo el técnico del Valencia deja fuera de la convocatoria a; Hugo Guillamón, Sergi Canós, André Almeida y Fran Pérez. Estos dos últimos son los dos jugadores que podrían abandonar el club en los próximos días. Almeida cuenta con un fuerte interés del Trabzonspor turco, pero todavía no se ha resuelto la operación, mientras que el Rayo Vallecano puja fuerte por Fran Pérez.
Hoy se han producido principalmente cuatro noticias, todas positivas para el Valencia CF. Las renovaciones de Tárrega y Guerra dan un respiro a la afición, como también la marcha de Cenk y la llegada, todavía no oficial, de Arnaut Danjuma.
Ya queda menos para que arranque LaLiga 25/26, pero esto no podrá ocurrir sin antes disputarse el histórico Trofeu Taronja. El encuentro lo disputarán Valencia CF y Torino FC a partir de las 21 horas, pero antes vamos a ir comentando algunas noticias
