Directo | Sigue el Trofeu Taronja entre Valencia CF y Torino FC

Los de Corberán se presentan ante su afición en el último amistoso de pretemporada previo al inicio de LaLiga (21 horas). El primer día de curso siempre es importante. No coincide con ningún examen, pero sirve para coger esas sensaciones necesarias antes de lo más duro. Y en el fútbol ese primer día con la afición se antoja fundamental para cambiar dudas por sonrisas. Para cambiar preocupación por calma. Y en ese punto se encuentra el vestuario del Valencia CF y Corberán. Los fichajes recientes han calmado esos miedos de alguna manera, pero la primera victoria todavía se resiste y no hay mejor manera de lograrla que ante el Torino. Sigue el Trofeu Taronja, en directo, aquí.

Directo | Valencia CF - Torino FC

Poco a poco va entrando la gente a Mestalla para ver calentar a los suyos

Vamos con el himno de la Comunitat. Espectacular, claro

Por su parte, el Torino sale con: Franco Israel; Zakaria, Vlasic, Maripan, Anjorin, Coco, Pedersen, Ché Adams, Casadei, Biraghi y Gineitis.

Ya tenemos onces. Corberán inicia con tres de las caras nuevas: Agirrezabala; Gayà, Copete, Tárrega, Foulquier; Pepelu, Guerra; Diego López, Rioja, Raba y Hugo Duro.

Los cuatros futbolistas no bajaron del autobús con el resto de sus compañeros a la llegada a Mestalla, de hecho se pudo ver a André Almeida entrar en las entrañas del estadio a pie y en solitario, aplaudido por algún aficionado que estaba en ese momento a su paso.

Hoy se han producido principalmente cuatro noticias, todas positivas para el Valencia CF. Las renovaciones de Tárrega y Guerra dan un respiro a la afición, como también la marcha de Cenk y la llegada, todavía no oficial, de Arnaut Danjuma.