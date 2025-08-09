Onces del Valencia CF - Torino FC para el Trofeu Taronja
Los de Corberán disputan a partir de las 21 horas en el estadio de Mestalla la edición 53ª del Trofeu Taronja, que contará con el cuadro italiano como rival invitado
El Valencia CF disputa a partir de las 21 horas en el estadio de Mestalla la edición 53ª del Trofeu Taronja, que contará con el Torino FC como rival invitado.
El conjunto italiano, uno de los equipos con mayor historia y tradición de la Serie A, ha sido 7 veces campeón de la liga italiana y cinco de la Coppa Italia. Para la cita, Corberán tiene claros sus descartes y saldrá de inicio con este once:
Onces del Valencia CF - Torino para el Trofeu Taronja
Valencia CF: Agirrezabala; Gayà, Copete, Tárrega, Foulquier; Pepelu, Guerra; Diego López, Rioja, Raba y Hugo Duro.
Torino FC: Franco Israel; Zakaria, Vlasic, Maripan, Anjorin, Coco, Pedersen, Ché Adams, Casadei, Biraghi y Gineitis
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Valencia negocia con el Villarreal por Danjuma
- Ugrinic ya está en València
- La sorpresa del mercado en Mestalla
- Novedades en los fichajes del Valencia CF hoy jueves: Ugrunic es el próximo, dos renovaciones y la llegada del '9
- El Valencia, pendiente del sorteo de la Champions
- Novedades en los fichajes del Valencia CF hoy viernes: Llega Ugrinic, renovaciones y el interés por un delantero
- ¿Cómo juega Arnaut Danjuma?
- Comunicado oficial del Valencia CF: Fichaje cerrado