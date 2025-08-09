Onces del Valencia CF - Torino FC para el Trofeu Taronja

El Valencia CF disputa a partir de las 21 horas en el estadio de Mestalla la edición 53ª del Trofeu Taronja, que contará con el Torino FC como rival invitado.

El conjunto italiano, uno de los equipos con mayor historia y tradición de la Serie A, ha sido 7 veces campeón de la liga italiana y cinco de la Coppa Italia. Para la cita, Corberán tiene claros sus descartes y saldrá de inicio con este once:

Onces del Valencia CF - Torino para el Trofeu Taronja

Valencia CF: Agirrezabala; Gayà, Copete, Tárrega, Foulquier; Pepelu, Guerra; Diego López, Rioja, Raba y Hugo Duro.

Torino FC: Franco Israel; Zakaria, Vlasic, Maripan, Anjorin, Coco, Pedersen, Ché Adams, Casadei, Biraghi y Gineitis