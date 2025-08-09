Emotiva previa con el recuerdo de Puchades y los afectados por la dana

La Primitiva de Paiporta es una de las bandas, de la zona de la Dana, que fueron afectadas por el trágico acontecimiento del pasado octubre. Hoy en el Trofeo Taronja han sido elegidos para tocar en homenaje a todos los afectados. El Valencia CF se enfrenta al Torino en el último partido de pretemporada del conjunto valencianista antes de comenzar La Liga.

La Banda Primitiva de Paiporta en el Valencia CF vs Sevilla FC / Banda primitiva de Paiporta

La Banda Primitiva de Paiporta, fue fundada en el año 1896 con el nombre de Centro de Socorros Mutuos, siendo su plantilla de 11 músicos. Cambió su nombre en el año 1919, por el de Centro Musical Unión Patriótica, pasando a llamarse con su actual nombre de La Banda Primitiva de Paiporta en el año 1928. En la actualidad la banda, cuenta con una plantilla de 145 músicos, un grupo coral, 22 profesores en activo que imparten clases de solfeo, clarinete, saxofón, fagot, oboe, cello, violín, metal, percusión y piano, 155 educandos y más de 500 socios.

Cabe recordar que el Valencia CF, en la previa del encuentro contra el Torino del Trofeu Taronja este sábado, tiene preparados algunos actos para amenizar los instantes previos al choque contra los italianos. Y como no podía ser de otra manera desde la entidad se ha querido tener un guiño con los muchos afectados por la dana que azotó un gran número de pueblos de València el pasado 29 de octubre de 2024. La banda primitiva de Paiporta no será la única en estar presente en Mestalla, ya que como anunció el propio club en un comunicado en su web oficial, la interpretación del Himno de la Comunitat Valenciana iba a correr a cargo de 200 músicos de bandas de música afectadas por la riada, quienes junto a un tenor ofrecerán un gran momento de emoción colectiva.

Otros detalles para el recuerdo

Otro de los momentos más simbólicos será el despliegue de la lona de Antonio Puchades portada por jóvenes de la Academia VCF, quienes justo antes de la interpretación del Himno de la Comunitat Valenciana tratarán de ambientar una de las jornadas más especiales año tras año. El de hoy es el primer día de una larga temporada que arrancará contra la Real Sociedad en Mestalla la próxima semana, pero que tiene como pistoletazo de salida el choque ante el Torino a modo de presentación delante de toda su gente.

Últimos Trofeo Taronja

El Valencia CF está ante su 53º edición del Trofeo Taronja. Las últimas temporadas el conjunto valencianista ha recibido equipos de gran nombre. El la 2019/2020 el equipo recibió al Inter de Milan, en una temporada ilusionante para los aficionados, ya que el club disputaba competición europea. El siguiente año fue el turno del AC Milan, el equipo de la ciudad del Turia venció a los italianos en penaltis. En el año 2022, el Valencia jugó contra otro equipo italiano, el Atalanta. El partido finalizó con victoria para los locales. El Aston Villa también tuvo la oportunidad el siguiente año, los ingleses se impusieron ante un equipo debilitado por las ventas. La temporada pasada el conjunto de Baraja consiguió la victoria contra el Eintracht de Frankfurt, aunque no fue reflejo de como iría la temporada.

Más caras nuevas de lo habitual

En la jornada de hoy los aficionados del Valencia CF podrán ver algunas de las caras nuevas que tiene el equipo en la presente temporada. Desde Raba hasta Ugrinic, quienes han cambiado la cara a un mercado que cuando acabó la temporada parecía que iba a ser más dramático. En la última semana, eso sí, todo se ha arreglado un poco con la llegada del suizo, de Santamaría y con la renovación anunciada de Guerra y de Tárrega. Además, Danjuma es otro de los que, como ha informado Superdeporte, ya está fichado a falta de anuncio oficial.