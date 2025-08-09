Vídeo: Luis Rioja saca el fusil para el 2-0 contra el Torino
El extremo sevillano, con un latigazo de media distancia, amplió la ventaja en el marcador del Valencia al descanso
El Valencia CF está celebrando el Trofeu Taronja como se merece. El cuadro de Carlos Corberán salió con las ideas muy claras al césped de Mestalla además de con la intención de sumar la primera y única victoria de la pretemporada antes del estreno oficial en Liga. El Torino, a priori, un rival potente para medir fuerzas, salió del coliseo blanquinegro algo escocido ya en el descanso. Javi Guerra y Luis Rioja pusieron el marcador en franquicia ya en la primera mitad.
Si el primer gol de Javi Guerra fue maravilloso, el de Luis Rioja no tiene nada que envidiarle. El extremo recibió en el mismo lugar que Guerra en el 1-0, encaró a Maripán, se perfiló con la izquierda y sacó el fusil desde la frontal del área. El latigazo con la zurda de Luis RIoja se coló por el primer palo de la portería de Franco Israel, que no pudo ver nada.
Así ha sido el gol de Luis Rioja contra el Torino en el Trofeu Taronja
Luego más tarde el el equipo valencianista se ha terminado yendo con ventaja al descanso del partido en Mestalla con el segundo tanto de Luis Rioja.
