Vídeo: ¡Qué maravilla! Así ha sido gol de Javi Guerra al Torino

¡Qué manera de celebrar una renovación! Javi Guerra ha adelantado al Valencia CF contra el Torino en el Trofeu Taronja con un gol de bandera. El genial centrocampista y el club anunciaban este sábado por la mañana su renovación hasta el año 2029 solo unas horas antes del anuncio de César Tárrega. El canterano valencianista no ha podido tener mejor regalo que anotar en Mestalla a la primeras de cambio.

Guerra, que está llamado a ser un jugador fundamental esta temporada, ha formado como titular en el doble pivote junto a Pepelu. Una pareja, que a priori, se postula como la titular en el estreno liguero frente a la Real Sociedad. Justo en el ecuador de la primera parte, Javi Guerra ha agitado su varita para abrir el marcador. El centrocampista se encontró con Foulquier en el pico del área derecho del Torino, cortó y siguió la pared con el francés para plantarse delante de Franco Israel y poner el primer gol en el marcador.

Así ha sido el gol de Javi Guerra contra el Torino en el Trofeu Taronja

Luego más tarde el el equipo valencianista se ha terminado yendo con ventaja al descanso del partido en Mestalla con el segundo tanto de Luis Rioja.

