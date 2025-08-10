Las primeras palabras de Danjuma tras su fichaje: "Yo he crecido con el Valencia CF ganando muchos títulos"

Arnaut Danjuma se ha convertido en el sexto fichaje del Valencia CF en este mercado estival. Pocas horas después de oficializarse su incorporación, el Valencia CF ha compartido en su página web las primeras declaraciones del atacante tras su llegada al equipo. "Yo he crecido con el Valencia CF ganando muchos títulos", asegura el futbolista, que llega a un club que, para él, "todo el mundo sabe que es muy grande".

En cuanto al recibimiento de la plantilla, Danjuma lo tenía fácil. Y es que el ex del Villarreal tenía una cara conocida en el vestuario, precisamente de su etapa en el Submarino Amarillo. "Jugaba con Dani Raba y he hablado con él. Me ha contado cosas muy buenas", explica el delantero. Por otra parte, Carlos Corberán tiene una nueva variante para su ataque, y parece que está contento con la llegada de Danjuma: "He hablado con el entrenador también, me ha dicho muchas cosas que son importantes. Tiene confianza en mí".

Sobre la afición, el neerlandés no duda en que es uno de los puntos fuertes del conjunto valencianista. El equipo sumó 31 de los 46 puntos logrados en la pasada campaña en LaLiga EA Sports jugando en su estadio, unos resultados que se deben, en parte, al ambiente que se vive en Mestalla. "El campo es espectacular, la afición es muy fuerte y tengo muchas ganas de jugar en Mestalla. Todo el mundo sabe que jugar aquí es muy difícil porque la afición aprieta mucho", subraya Danjuma.

Danjuma / Valencia CF

La entrevista completa

Primeras sensaciones tras su fichaje

Estoy muy bien, estoy muy contento de estar aquí, y no veo la hora de empezar. El Valencia CF es un club que todo el mundo sabe que es muy grande, yo he crecido con el Valencia CF ganando muchos títulos.

Confianza del equipo y del entrenador

Jugaba con Dani Raba y he hablado con él. Me ha contado cosas muy buenas. He hablado con el entrenador también, me ha dicho muchas cosas que son importantes. Tiene confianza en mí. Lo valoro mucho, para mí es muy importante, quiero estar cerca del míster y del equipo. El Valencia CF es un club muy familiar.

Cómo se define dentro del terreno de juego

Soy un jugador que tiene velocidad, soy rápido, tengo gol y quiero que la afición disfrute. Quiero empezar y demostrar mi calidad.

Ganas de conectar con el Camp de Mestalla

El campo es espectacular, la afición es muy fuerte y tengo muchas ganas de jugar en Mestalla. Todo el mundo sabe que jugar aquí es muy difícil porque la afición aprieta mucho. Estoy muy contento de representar al Valencia CF, es mejor si juegas en casa cuando estás en Mestalla.

Ambicioso y ante un reto clave en su carrera

He firmado aquí porque siento que el Club quiere crecer, el míster me ha dicho que quiere crecer también. La segunda parte de la temporada pasada las cosas fueron mejor. Este es un Club histórico. Estoy aquí para ayudar, voy a dar el máximo y vamos a ver adónde podemos llegar.