El día que Danjuma ganó a Corberán

Tras estar tres temporadas como entrenador asistente del Leeds United con Bielsa de entrenador principal y el logro de conseguir el ascenso a la Premier League, el técnico de Cheste no desatendió la posibilidad de poder convertirse en el entrenador principal del Huddersfield Town de la Championship.

Corberán, durante la visita a la Basílica / VCF

El Huddersfield apostó por Corberán

El actual entrenador valencianista llegó a la ciudad de Huddersfield con el objetivo de dotarlo de una idea de juego, puesto que se preveía un proyecto a largo plazo. Durante esta temporada, el discípulo de Bielsa mostró estar capacitado para comandar un equipo, puesto que se mantuvo 17 partidos invicto en liga y consiguió solo dos derrotas en sus últimos 29 partidos. La temporada en la que Corberán dirigió al conjunto inglés, fue la posición más alta conseguida por el Huddersfield Town en la historia, quedando en tercera posición y disputando el playoff de ascenso.

Danjuma vs Huddersfield / X

La Championship como primera toma de contacto

En la Championship también se encontraba el Bournemouth, ya que la anterior temporada descendieron. Uno de los integrantes de la plantilla liderada por Jonathan Woodgate era el reciente fichaje del Valencia CF: Arnaut Danjuma. En el partido disputado el 13 de abril de 2021, los 'cherries' se alzaron con la victoria por 2 goles a 1. El atacante holandés disputó 72 minutos, desempeñándose como extremo izquierdo y siendo un quebradero de cabeza para la defensa de Corberán.

Danjuma tras ser sustituido / X

Buena actuación ante Corberán

Aunque el extremo no marcó ni asistió en el partido, destacó su habilidad para rebasar jugadores y su velocidad por la banda izquierda. En este cara a cara, el atacante holandés se hizo con la victoria y, al final de la temporada, consiguieron el ascenso a la Premier League, siendo clave con sus 15 dianas y 7 asistencias. El conjunto de Corberán se quedó a tan solo 6 puntos (los dos partidos que perdieron ante el Bournemouth) del ascenso directo. Hoy, Corberán, vuelve a reencontrarse con él, aunque ahora contará a su favor.