Los fichajes que le faltan al Valencia CF

El Valencia CF viene de cerrar su semana más activa en el mercado de fichajes en mucho tiempo. Las llegadas de Baptiste Santamaría, Filip Ugrinic y Arnaut Danjuma han brindado recursos al entrenador de cara a la primera jornada de Liga y rellenado alguno de los vacíos de una plantilla a la que todavía le quedan un buen número de movimientos para estar cerrada. Tanto a nivel de llegadas como de salidas, ya que algunas demarcaciones siguen huérfanas y Carlos Corberán sigue necesitando cambiar futbolistas con los que no cuenta y que siguen en el plantel por otros que puedan aportarle en una temporada que se avecina muy exigente.

En la hoja de ruta del entrenador sigue entrando la necesidad de acometer fichajes en la mayoría de zonas del campo, aunque algunas de ellas condicionadas a que cristalicen algunas salidas. Pase lo que pase es prioridad para el club firmar a un delantero centro más. Con Hugo Duro como '9' puro y Arnaut Danjuma como perfil más versátil y que puede jugar en la segunda línea también, el Valencia quiere contar con otro delantero de referencia en el área que pueda enriquecer la rotación.

En la zona ofensiva, por otra parte, Corberán sigue necesitando un extremo que multiplique la competencia en el juego exterior. Con Luis Rioja y Diego López como fijos, el equipo necesita de otro jugador que encarezca el puesto y que pueda ser también un revulsivo de garantías. Para ello, no obstante, es necesario que se arregle el futuro de Sergi Canós, con el que no se cuenta, y/o el de Fran Pérez, con el que hay buena sintonía para traspasarlo al Rayo Vallecano. Las operaciones de entrada y salida en las bandas deberán ir relativamente cercanas en el tiempo, pues el entrenador no quiere debilitarse con el adiós del canterano sin tener un sustituto.

Medular pendiente de Almeida

Con las llegadas de Dani Raba, Santamaría y Ugrinic, además de la renovación de Javi Guerra y la continuidad de Pepelu, el Valencia tiene a cinco jugadores para tres posiciones contando con que cristalice la salida de Almeida. La medular no tiene la misma urgencia de repuestos que la parcela atacante, pero la idea del club sería la de reforzarse en la zona ancha para doblar posiciones y tener una rotación más completa.

Futbolistas desconvocados del Trofeu Taronja / JM López

Uno o dos fichajes para la defensa

En el apartado ofensivo, por otra parte, Corberán quiere que llegue un lateral derecho. Hasta que se recupere del todo y pueda volver a competir Thierry Rendall, el entrenador solamente puede contar con Dimitri Foulquier como jugador del primer equipo para esta demarcación. La idea del club pasa por firmar a un futbolista de proyección, con ficha de filial, pero que trabaje muy cerca de los 'mayores' y que tenga nivel para debutar en la élite. Buba Sangaré es uno de los nombres, pero no el único para ese rol.

En la posición de central, una hipotética llegada solo podría darse en caso de encontrar acomodo a Eray Cömert. El suizo tiene opciones de seguir como cuarto central después de su infructuosa cesión al Real Valladolid, pero si llegase una oferta por él, a Corberán le gustaría firmar a otro central en su lugar. El eje de la zaga ha cambiado este verano a Yarek Gasiorowski y Cristhian Mosquera por José Copete y Cömert.

Pendientes de Dimitrievski

El macedonio es el otro nombre que condiciona una llegada. Con Julen Aguirrezabala cedido con cláusulas penalizadoras en caso de no jugar, Stole Dimitrievski está abocado a otro año sin la titularidad, algo que no entraba en sus planes cuando saliera Giorgi Mamardashvili. En esta tesitura, el jugador está obligado a buscar otra portería si quiere tener minutos y ese vacío el Valencia tendría que rellenarlo acudiendo al mercado a por un meta suplente. Después de la semana más frenética, el mercado sigue y con muchos deberes.