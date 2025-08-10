Oficial: Danjuma es el sexto fichaje del Valencia CF

Carlos Corberán ya tiene a la sexta incorporación del verano. El Valencia CF ha hecho oficial el fichaje de Arnaut Danjuma. El neerlandés, de 28 años, aterriza en Mestalla para dar un salto de calidad al ataque y reforzarla faceta goleadora del equipo. Danjuma es el sexto en llegar al equipo blanquinegro en esta ventana de traspasos después de una operación casi 'relámpago', puesto que ambos clubes cerraron el traspaso con celeridad. El jugador firma hasta 2028.

El Valencia CF se hará con el jugador en propiedad y el cuadro valencianista pagará una cantidad con variables por rendimiento y el Submarino se guarda un porcentaje de futura venta. El Valencia da un golpe sobre la mesa por un jugador que estaba en el radar desde hace semanas. Además la operación sale redonda teniendo en cuenta el bajo coste que supone una operación que permite a Corberán contar con un futbolista en dos posiciones distintas. La ficha, eso sí, será alta, pero es el peaje que asumirá el club por hacerse con los servicios del futbolista a un precio bajo teniendo en cuenta el mercado actual y el propio mercado del jugador.

Este es el comunicado del Valencia CF

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el Villarreal CF para la incorporación de Arnaut Danjuma.

El atacante neerlandés de 28 años (31/01/1997) refuerza la delantera valencianista y llega al Camp de Mestalla con un contrato por las próximas tres temporadas, hasta junio de 2028.

Danjuma aportará al Valencia CF velocidad, desequilibrio, capacidad goleadora y versatilidad, pudiendo generar peligro desde distintos perfiles del frente de ataque.

Nacido en Lagos (Nigeria) y formado en las categorías inferiores del PSV Eindhoven, dio el salto a la élite con el NEC Nijmegen en la Eredivisie y posteriormente vistió las camisetas del Club Brugge KV y del AFC Bournemouth.

En 2021 fichó por el Villarreal CF, donde firmó 24 goles entre LALIGA, la UEFA Champions League y la Copa del Rey. Más tarde regresaría a la Premier League para jugar con el Tottenham Hotspur FC y el Everton FC, antes de su etapa más reciente, esta pasada temporada, en el Girona FC.

El nuevo fichaje valencianista ya está a la disposición de nuestro entrenador, Carlos Corberán, y preparado para comenzar a trabajar con sus nuevos compañeros de cara al inicio de la competición.