Pepelu habla de Santamaría y Corberán tras el Trofeu Taronja

Pepelu era uno de esos futbolistas que tenía en rojo marcado el Trofeu Taronja. El futbolista quiere rendir, disfrutar y recuperar el nivel de hace dos temporadas. Con la llegada de Santamaría además se recupera ese punto de competencia en una plantilla que como él mismo ha asegurado tras el partido era muy necesaria.

Después del choque contra el Torino, Pepelu ha reflexionado en zona mixta precisamente sobre esas sensaciones con el triunfo, sobre su partido y sobre el futuro. También ha hablado de Corberán y de Santamaría, recién llegado. Curiosamente, Pepelu ha mostrado en la jornada de hoy su mejor versión esta pretemporada y ha recordado a ese que hace dos temporada irrumpió con fuerza en el cuadro de Mestalla.

El pivote ha dado incluso una de las asistencias del partido con un pase filtrado por dentro para dejar mano a mano solo delante del portero a Javi Guerra. Lógicamente tras el partido se ha mostrado muy feliz e ilusionado.

Los jugadores del Valencia, celebrando un gol en Mestalla / JM López

Estas han sido sus reflexiones:

Buenas sensaciones.

"Tenemos que seguir trabajando. El equipo ha estado bien y tenía muchas ganas de jugar en Mestalla, delante de su afición. Nuestra idea es seguir mejorando, creciendo, mejorar lo de la temporada pasada y tenemos que preparanos y pensar en el corto plazo que es lo que nos hizo mejorar mucho".

Rendimiento

"Me noto con ilusión y energía. Ha pasado el verano, uno ha pensado y ha visto en lo que puede mejorar... tengo mucha energía y muchas ganas de hacerlo bien y la competencia es bueno para mí y para el equipo. Eso te hace mejorar. Sube el nivel y mejora el equipo".

Mestalla

"Era su primera pretemporada pero su seña de identidad quedó clara la temporada pasada. Exigencia, el trabajo diario para él es muy importante, se vio muy rápido desde que llegó y se está viendo. Hemos tenido más tiempo para asentar sus ideas y hemos intentado que se viera la idea que tenemos para LaLiga y como te digo... a seguir esa línea".