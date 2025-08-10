Tárrega brilla con el brazalete de capitán ante los ojos de Mestalla

En un Trofeu Taronja que sirvió para mostrar el potencial del Valencia de cara a la nueva temporada, César Tárrega brilló con luz propia en Mestalla. El Valencia derrotó con claridad al Torino por 3-0, con una exhibición defensiva impecable liderada por el jugador de Adaia, que disputó su primer encuentro como uno de los capitanes tras renovar su contrato.

En el encuentro, Tárrega recibió el brazalete en el minuto 64, cuando Gayà fue sustituido por Jesús Vázquez. En total, disputó 85 minutos, de los cuales 20 fue capitán, exhibiendo seguridad y liderazgo en la línea defensiva valencianista.

Su papel en el equipo se ha vuelto imprescindible, y se espera que esta temporada despliegue una versión más madura y sólida que refuerce el planteamiento defensivo diseñado por Corberán. El técnico confía plenamente en el central como pilar fundamental de la zaga.

César Tárrega, el nuevo líder de la defensa valencianista

El central de Adaia ha demostrado ser una de las piezas clave en la defensa del Valencia. Su capacidad para organizar a sus compañeros y mantener la solidez atrás es esencial para el equipo, especialmente en un momento donde la estabilidad defensiva resulta crucial para alcanzar buenos resultados.

Además de su rendimiento en general, César Tárrega firmó una auténtica exhibición en el Trofeu Taronja, destacando en todas las facetas defensivas y transmitiendo gran seguridad y confianza. Su compromiso y experiencia serán vitales para que el equipo mantenga el rumbo a lo largo de la temporada.

Mestalla aclama a César Tárrega / JM López

Diakhaby y Copete, la batalla por acompañar a Tárrega en el centro de la zaga

La duda que aún persiste en el Valencia es quién será el central que acompañe a César Tárrega. La competencia está abierta entre Diakhaby y Copete, quienes se repartieron los minutos en el último partido, con 45 cada uno.

Copete, reciente incorporación procedente del Mallorca, busca ganarse un lugar en la defensa aportando frescura y contundencia. Mientras tanto, Diakhaby afronta su séptima temporada en el club, aportando veteranía y experiencia desde su llegada en el verano de 2018/19.

Corberán y su cuerpo técnico tendrán que decidir quién ofrece más estabilidad y rendimiento para complementar a Tárrega en un eje defensivo que deberá mejorar para afrontar con garantías los desafíos de la temporada.