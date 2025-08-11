Después de los últimos fichajes, ¿Qué posición es más urgente reforzar en el Valencia?

El Valencia CF viene de cerrar su semana más activa en el mercado de fichajes en mucho tiempo. Las llegadas de Baptiste Santamaría, Filip Ugrinic y Arnaut Danjuma han brindado recursos al entrenador de cara a la primera jornada de Liga y rellenado alguno de los vacíos de una plantilla a la que todavía le quedan un buen número de movimientos para estar cerrada. Tanto a nivel de llegadas como de salidas, ya que algunas demarcaciones siguen huérfanas y Carlos Corberán sigue necesitando cambiar futbolistas con los que no cuenta y que siguen en el plantel por otros que puedan aportarle en una temporada que se avecina muy exigente.

En la hoja de ruta del entrenador sigue entrando la necesidad de acometer fichajes en la mayoría de zonas del campo, aunque algunas de ellas condicionadas a que cristalicen algunas salidas. Pase lo que pase es prioridad para el club firmar a un delantero centro más. Con Hugo Duro como '9' puro y Arnaut Danjuma como perfil más versátil y que puede jugar en la segunda línea también, el Valencia quiere contar con otro delantero de referencia en el área que pueda enriquecer la rotación.

¿Qué posición es más urgente reforzar en el Valencia?

