El gran objetivo de Carlos Corberán con Arnaut Danjuma

El fichaje de Arnaut Danjuma ilusiona a una buena parte del valencianismo y no es para menos. El neerlandés, más allá de sus vaivenes futbolísticos, que los tiene y no pocos, es un jugador con una calidad indiscutuble y una capacidad para ser diferencial que pocos atesoran en estos momentos en la plantilla valencianista. Aún así, la operación presenta una buena cantidad de 'peros' que explican que el Valencia haya podido adquirirlo en propiedad prácticamente sin rascarse el bolsillo.

La realidad es que el estatus de Danjuma ha caído en picado en los últimos tres años después de que no haya conseguido demostrar su verdadera calidad en ninguno de los últimos tres equipos en los que ha jugador como cedido: Tottenham, Everton y Girona. El potencial lo tiene, como bien demostró años atrás, pero parece haberse convertido en el típico jugador al que lo extradeportivo (actitud, concentración, etc) está lastrando su carrera más de la cuenta.

Así, el riesgo con 'la cobra' existe, pero la recompensa puede ser inmensa tanto para el Valencia como para el propio jugador si consigue dejar de lado aspectos externos. Ahí entra en juego la figura de Carlos Corberán, cuya principal tarea con el bueno de Danjuma no es otra que la de enchufarlo a su filosofía. Convencerlo del proyecto y de que sí enfoca los cinco sentidos en el fútbol, puede ser la temporada más provechosa de su carrera. El míster está encantado de contar con un futbolista de calidad de Danjuma, pero de nada servirá si el neerlandés no se 'enchufa'.

Arnaut Danjuma en Mestalla / Valencia CF

Corberán, experiencia 'recuperando' futbolistas

Los precedentes con Corberán invitan al optimismo, y es que la temporada pasada fue la mejor prueba de que el técnico de Cheste tiene la capidad de 'recuperar' futbolistas que atraviesan horas bajas. Desde su llegada a mitad de temporada, cuando el Valencia era colista de Primera, hizo resurgir a varios de los futbolistas más importantes de la plantilla, como Javi Guerra, Mosquera y más tarde Mamardashvili entre otros, hasta obrar el 'milagro' de la salvación. El próximo 'paciente' en pasar por la consulta de Corberán es Danjuma, que ha llegado al Valencia motivado y ahora debe demostrarlo.

Danjuma, cuatro años difíciles de entender

En 2021 el Villarreal apostó fuerte por un futbolista que venía de salirse en la Championship (segunda división inglesa). El convencimiento de que saldría bien fue tal que empujó a la secretaría técnica amarilla a desembolsar la mayor cantidad de dinero que jamás habían desembolsado por un futbolista (casi 24 millones de euros). Sin casi necesidad de adaptación, las primeras jornadas ya le dieron la razón al Villarreal, que disfrutó de un Danjuma superlativo que finalizó aquella campaña con 16 goles y cuatro pases de gol en apenas 34 partidos. El rendimiento del neerlandés causó furor y despertó el interés de una larga lista de pretendientes, pero, mientras en el resto de Europa suspiraban por el atacante, en La Cerámica ya sonaban los primeros cantos de sirena con aspectos extradeportivos.

La siguiente campaña también la empezó de amarillo, ya rindiendo a un nivel inferior al de sus primeros meses, y en enero se marchó cedido al Tottenham para disfrutar de su primera experiencia lejos de La Cerámica desde que había fichado por el Villarreal. En Londres no encontró su sitio y apenas jugó 12 partidos.

London (United Kingdom), 23/12/2023.- Emerson of Tottenham Hotspur (R) battles with Arnaut Danjuma of Everton (L) during the English Premier League soccer match between Tottenham Hotspur and Everton FC, in London, Britain, 23 December 2023. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/VINCE MIGNOTT EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. / VINCE MIGNOTT

En la campaña 2023/24 volvió a probar suerte en Inglaterra, aunque en esa ocasión en Liverpool para defender los colores de los 'toffees'. Aunque guardan mejor recuerdo de él que en White Hart Lane, tampoco dejó un legado precisamente.

El Villarreal se desprende de Danjuma vía traspaso pero se guarda un porcentaje de futura venta, consciente de que un futbolista con tanta calidad puede resurgir

Y todo mientras el Villarreal seguía convencido de no mantenerlo en plantilla, y por eso en la siguiente temporada, la pasada, volvió a cederlo, ahora más cerca de 'casa', al Girona. Danjuma llegaba a Montilivi llamado a ser un hombre diferencial para Míchel y en ocasiones lo consiguió, pero muy contadas. Tres goles y una asistencia en 34 partidos son números muy pobres para un futbolista de su calidad.

Este verano, el Villarreal ha perdido definitivamente la esperanza de que se revalorice en otro club y ha decidido desprenderse definitivamente de Danjuma vía traspaso. Eso sí, se guarda un 50 por ciento de una posible futura venta, conscientes de que un jugador de su calidad tiene posibilidades de resurgir.