Mestalla apunta al 'lleno' contra la Real Sociedad

Pasan las temporadas y si hay algo que no cambia es la fidelidad de Mestalla hacia el Valencia CF. La afición lleva muchos años bajando al barro para apoyar a su equipo a pesar de las dificultades, pero una campaña más apunta a estar al pie del cañón. Contra la Real Sociedad, de hecho, rozará o conseguirá el lleno si los abonados acuden a la cita, ya que apenas quedan entradas sueltas a la venta.

El valencianismo viene de promediar la temporada pasada 43.042 espectadores según la clasificación de Transfermarkt, lo que le coloca como la sexta afición que más seguidores llevó a las gradas (con un 87'1 por ciento de afluencia), una tendencia que viene dibujando en las últimas campañas. En la anterior tuvo una media de 43.420.

Los aledaños de Mestalla en el Trofeu Taronja / JM LOPEZ

Mestalla nunca falla

Esta campaña, en la que el número de abonados ha crecido y lo normal es que se acerque al 'lleno' de forma habitual en los partidos de Liga en Mestalla. A pesar de que el equipo viene de la peor primera vuelta de su historia y del incremento del precio en los pases, el valencianismo volverá a demostrar que nunca falla a la cita con su equipo y que este curso tiene muchas ganas de animar a Carlos Corberán y los suyos en su desafío de luchar por objetivos más ambiciosos.

Duras condiciones

En contra del lleno solamente juegan dos factores: el calor y las vacaciones. El partido se disputará a mitad de agosto y a pesar de que será a las 21:30 horas, se prevén altas temperaturas con la ola de calor. Además, son unas fechas en las que algunos abonados puede que no estén en Valencia por vacaciones, aunque tienen la opción de liberar su asiento.