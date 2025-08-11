Thierry, para después del parón

El Valencia CF ya prepara el choque liguero de la primera jornada ante la Real Sociedad. Con la buena imagen ofrecida en el Trofeu Taronja y cargados de moral, los de Carlos Corberán se preparan para arrancar con victoria una nueva temporada. Hasta el sábado hay tiempo de sobra para que aterrice alguna cara nueva y, sobre todo, para que sean inscritos los últimos fichajes del club. Hay que recordar que por el momento sólo han sido dados de alta en LaLiga Agirrezabala, Copete y Raba.

Quedan por alistarse Santamaría, Ugrinic y Danjuma. Por otro lado, en el club cuentan con poder disfrutar pronto de Thierry Rendall, dado que actualmente sólo cuentan con Foulquier como jugador específico para la posición de lateral derecho. En este sentido, el propio futbolista luso respondió a las cámaras de 'El Chiringuito' para asegurar que, aunque no tiene fecha exacta, está trabajando "para estar después del parón con el equipo".

Thierry, nueve meses después

Nueve meses después y tras el fallido paso de Max Aarons por la entidad el curso pasado, Carlos Corberán ya está cerca de poder contar con una importante incorporación para ganar una alternativa más en defensa.

Thierry, lesionado / VCF

El jugador de Amadora, de 26 años, se muestra "muy alegre de estar de vuelta con mis compañeros, que me hicieron algunas bromas tras regresar con ellos". Y es que hay que recordar que Thierry arrancó el pasado curso como titular indiscutible a las órdenes de Baraja, pero el encuentro disputado ante el Getafe a finales de octubre trajo consigo la rotura del ligamento cruzado al poco de arrancar la segunda parte.