Las entradas del Valencia CF - Real Sociedad, pendientes del 'asiento libre'

Quedan muy pocas entradas disponibles para el Valencia CF - Real Sociedad de este sábado con el que dará inicio LaLiga 2025/26. Mestalla podría presentar un 'lleno' para empezar el campeonato liguero si los abonados acuden a la cita, algo que suele cumplirse, pero que el periodo vacacional pone en riesgo. No sucedió el año pasado, cuando el público superó la media de asistencia tanto para recibir al Villarreal como al FC Barcelona, pero sí hace dos, aunque se superó la barrera de los 40.000 asistentes en ambos casos.

La venta de entradas ha ido como la pólvora desde que salieron a la venta en una nueva demostración de fidelidad por parte del valencianismo, que viene de temporadas muy duras y no ha dejado de apoyar al equipo en ningún momento. Los que se han quedado sin entrada en la zona deseada, no obstante, esperan que con el paso de los días haya más entradas a la venta.

Liberar el asiento

El club ofrece esa opción a través de la plataforma de socio, en la que el abonado puede permitir al club poner su asiento a la venta en el portal del socio hasta tres horas antes del encuentro y en caso de que la entidad consiga venderlas, el socio recibe un 40 por cien del valor de esa entrada, que será descontado en hasta un 50 por cien en el abono de la temporada siguiente.

En la medida en que los socios que no puedan acudir prefieran emplear esta opción aumentará en los días anteriores al partido una oferta de entradas que ahora mismo está por debajo de las cincuenta unidades repartidas en todo el estadio.

4.000 abonados más

Que el valencianismo nunca falla ha quedado patente una temporada más. Fue sacar una campaña de nuevas altas y la afición se volcó de nuevo al cien por cien, agotando estos abonos en tiempo récord y apuntándose al desafío de Carlos Corberán y los suyos de luchar por objetivos más ambiciosos la próxima temporada.