Novedades en los fichajes del Valencia CF hoy: Suenan nuevos jugadores

La pretemporada, como tal, ya ha terminado. El curso arranca este viernes con la llegada de LaLiga 25/26, aunque el Valencia CF debe esperar al sábado para disputar su primer encuentro. Será ante la Real Sociedad y, aunque se están trabajando en varias operaciones, parece difícil que se ejecuten antes del partido.

En el plano de las renovaciones, previsiblemente sólo queda la de Diego López, después de que la semana pasada se anunciaran las de Javi Guerra y César Tárrega. El lío queda ahora en la operación salida, que necesaria aligerarla para poder incorporar más refuerzos al cuadro de Corberán.

Fran Pérez, con un pie fuera

La opción más cercana a cerrarse en estos momentos es la de Fran Pérez porque la sintonía entre Valencia CF y Rayo Vallecano es total. Están de acuerdo en los parámetros económicos de la operación y los madrileños tienen prisa en firmarle para poder inscribirlo en la previa de la UEFA Conference League. A partir de ahí, Corberán desea tener avanzada la llegada de un extremo antes de dar luz verde definitiva a la salida del canterano. Hugo Guillamón, Sergi Canós, Stole Dimitrievski, Eray Cömert y André Almeida también están en negociaciones para abandonar el club.

Fran Pérez en un entrenamiento / Valencia CF

Los últimos nombres vinculados al Valencia CF

En caso de producirse la salida de Dimitrievski, el Valencia CF ya ha contactado con el Almería para hacerse con Luis Maximiano, meta portugués que este curso partirá como suplente. No acepta el rol en Segunda, pero sí lo haría en un histórico como el club de Mestalla.

Luis Maximiano con el Almería / UD Almería / X

Aunque el club trabaja en incorporar todavía un central, un centrocampista, un extremo y un punta, son varios los nombres que suenan. Estos días ha aparecido también el nombre de David Carmo. Se trata de un central angoleño del Nottingham Forest.