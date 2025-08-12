Hugo Duro, duda para el estreno de Liga

El Valencia CF se estrena en La Liga el próximo sábado frente a la Real Sociedad en Mestalla. Los de Corberán llegan tras vencer al Torino por tres tantos a cero en el Trofeu Taronja. La imagen del equipo fue positiva, con un Javi Guerra brillante tras firmar su renovación de contrato, sin embargo, el entrenador de Cheste podría perder a una de sus piezas clave en el once para el debut liguero.

Hugo Duro no ha entrenado con el resto del grupo a falta de cuatro días del arranque de la competición tras unas molestias sufridas en el último partido de la pretemporada. Además, el ariete madrileño estuvo en Paterna el domingo tratándose de las molestias. Su presencia en Mestalla frente al conjunto 'txuri-urdin' no es una certeza, pues quedaría pendiente de la evolución en los próximos días.

Luis Rioja celebra su gol con Hugo Duro / JM López

Las alternativas

Para hacer frente a la sensible baja, ya que Hugo Duro fue el máximo goleador de las dos últimas campañas, Corberán ha probado con las diferentes alternativas que dispone. Una de ellas es Arnaut Danjuma, la última y flamante incorporación valencianista, el cual, como adelantó SUPER, llegó como un refuerzo para la delantera, pese a que el neerlandés también se sienta cómodo jugando en la banda. El otro futbolista que ha entrenado con el grupo para cubrir la posición es Aimar Blázquez, quien debutó con el primer equipo durante la pretemporada.

No es el único al margen

Hugo Duro no ha sido el único futbolista que no ha sido partícipe de la sesión con el resto del grupo. André Almeida y Fran Pérez, ambos con opciones de abandonar la disciplina valencianista durante este mercado estival, también han entrenado al margen. El Trabzonspor está interesado en hacerse con los servicios del portugués y el Rayo Vallecano 'aprieta' por el extremo valenciano. Por otra parte, Sergi Tenés y Hugo Guillamón siguen trabajando al margen mientras que el club sigue buscando una salida para ellos.