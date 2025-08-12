La Real Sociedad, un punto de partida con muy buenos recuerdos para Corberán

El Valencia recibe este sábado en Mestalla a la Real Sociedad en un partido que inicia de forma oficial la temporada para ambos conjuntos. Será la primera prueba de fuego para el equipo blanquinegro, medianamente renovado tras las recientes llegadas de Santamaría, Ugrinic y Danjuma, que se unieron a Raba, Agirrezabala y Copete como las caras nuevas del equipo hasta el momento.

El conjunto 'txuri urdin' es, sin duda, un punto de partido exigente en LaLiga, aunque a Carlos Corberán le trae buenos recuerdos, y es que precisamente en Mestalla ante la Real consiguió el técnico de Cheste su primera victoria en liga como entrenador del Valencia. Un triunfo que sentó las bases de lo que se terminó convirtiendo en una de las mayores remontadas clasificatorias en la historia de la competición.

Corberán cogió el pasado mes de enero las riendas de un Valencia colista y, tras un empate y una derrota en sus primeros dos partidos, recibía a la Real Sociedad entonces dirigida por Imanol Alguacil con la imperiosa necesidad de ganar para que la situación no se volviera irreversible. Un gol de Hugo Duro en la primera mitad fue suficiente para que el Valencia sumara tres puntos de oxígeno y se convenciera de que salir del pozo era posible.

Hugo Duro celebra su gol contra la Real Sociendad en la 24/25 / JM López

A partir de ahí, el Valencia convirtió Mestalla en un fortín y sumó 32 de 48 puntos posibles en las siguientes 16 jornadas, permitiéndole no solo olvidar las fantasmas del descenso sino soñar, incluso con jugar competición europea. Una ilusión que también fue sepultada en la antepenúltima jornada de liga. En cualquier caso, la reacción del equipo de la mano de Corberán, iniciada en la victoria frente a la Real, quedó marcada como una de las más impactantes de la historia de la competición.

Ilusión por la continuidad

Y si algo ha despertado en el valencianismo la fantástica dinámica final del curso pasado es la ilusión de que el equipo sea capaz de darle continuidad desde la primera jornada de LaLiga 2025/26, que arranca este mismo fin de semana. La afición confía en que el Valencia de Corberán se muestre igual de sólido, especialmente en los partidos de Mestalla, y pueda vivir una temporada con más alegrías que la anterior.

Lo que es evidente es que el equipo no puede permitirse un inicio de liga como el del año pasado, en el que se jugó con fuego hasta tal punto que el descenso llegó a parecer inevitable.

Carlos Corberan durante el entrenamiento en Paterna / Valencia CF

La Real Sociedad, partido de buenos recuerdos

El 1-0 de la temporada pasada no es el único partido ante la Real Sociedad del que el Valencia guarda un buen recuerdo. En febrero de 2023 el conjunto blanquiazul ya fue objeto de un resurgir valencianista. En aquella ocasión fue con un Rubén Baraja que acaba de aterrizar en el banquillo para rescatar a su Valencia del descenso tras un primer tramo de temporada algo convulso con Gattuso. El Pipo, tras un inicio algo complicado, arañó su primer triunfo como entrenador blanquiengro ante la Real en Mestalla, también por 1-0, y dio pie a la rebelión de los 'nanos', la llamada 'quinta del Pipo', que permitió al Valencia evitar el descenso a Segunda en la temporada 2022/23.