Ron Gourlay comparecerá mañana en rueda de prensa

Ron Gourlay comparecerá mañana ante los medios de comunicación, en Mestalla y a partir de las 13:00, dos meses y medio después de ser anunciado como nuevo CEO del Valencia CF. Será la primera vez que el empresario británico, con muchas horas de vuelo en el mundo del fútbol a sus espaldas, hable ante la prensa y alumbre los frente que tiene por delante la entidad valencianista, tras aterrizar en la capital del Túria a principios de julio, atacar seis fichajes y ampliar los contratos de dos pilares fundamentales para Corberán y símbolos del valencianismo: Javi Guerra y César Tárrega, mientras se siguen puliendo detalles, con buena sintonía entre las partes, para que el siguiente en renovar sea Diego López.

Tras su paso por Manchester United, Chelsea FC, West Bromwich Albion y Al-Ahli FC, Gourlay aterrizó en la entidad de Mestalla con el objetivo de reconducir el rumbo de un histórico del fútbol español que no pasa por su mejor momento. Después de coquetear con el descenso hasta que Carlos Corberán le dio aire fresco, múltiples conceptos tácticos y energías renovadas a la plantilla, el plan del club pasa por establecer una hoja de ruta que le devuelva a los puestos de privilegio en LaLiga con Ron Gourlay como ejecutor de operaciones. Y a la espera de saber si sus movimientos cuajan y sirven para pelear más allá de la salvación en Primera, el CEO valencianista explicará a las 13:00 en Mestalla qué Valencia pretende dibujar en el corto y medio plazo, al igual que contestará a las inquietudes de los medios de comunicación presentes en la sala de prensa del templo valencianista.