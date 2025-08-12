Stole Dimitrievski, carpeta abierta que urge resolver

Si alguien llegó a pensar que el culebron en la portería del Valencia CF se resolvió con la incorporación de Julen Agirrezabala estaba muy equivocado. Bajo palos, el club todavía tiene una carpeta por solventar, la de Stole Dimitrievski, que está abierta encima de la mesa de la dirección deportiva y todavía no ha encontrado una solución. A escasos días de comenzar LaLiga y con la necesidad de acelerar la operación salida para seguir fichando, la situación del guardameta macedonio empieza a ser un problema que debe despejarse cuanto antes.

SUPER ya informó desde el inicio del mercado que Dimitrievski iba a ser uno de los nombres propios del verano. El portero supo pronto que el club, con el visto bueno de Corberán, buscaba en el mercado un guardameta titular, y le surgieron dudas sobre si quedarse y asumir el rol de suplente o aceptar alguna de las propuestas que tenía sobre la mesa. Una de ellas del fútbol árabe, que el propio Stole rechazó. En este punto del verano, las dudas son menores porque Dimitrievski, incómodo con su rol, tiene decidido que lo mejor es buscar una salida en busca de los minutos que no disputa desde que firmó con el Valencia el verano de 2024.

Dimitrievski durante un encuentro del Valencia CF / JM López / JM LOPEZ

Aunque no es la posibilidad que más seduce al guardameta, al menos de inicio, el fútbol árabe sigue muy pendiente de su situación y puede terminar convirtiéndose en la solución para ambos partes. En España, Dimitrievski ha tenido pretendientes durante todo el verano y los sigue teniendo, aunque cada vez menos teniendo en cuenta que las porterías están cada vez más cubiertas. No es una vía de escape sencilla.

El club, a lo suyo

La que no ha cambiado es la postura del Valencia CF. La operación, desde el punto de vista del club, fue buena: Firmar a un jugador libre (en 2024) que, en caso de salir Mamardashvili, podía cumplir el perfil de titular y, en caso de quedarse el georgiano, como terminó sucediendo, podía ser un grandísimo segundo portero. Además, en caso de venta futura el beneficio está asegurado porque llegó a coste cero. El Valencia nunca ha visto con malos ojos que Dimitrievski se quede, pero tampoco pone trabas si su deseo es marcharse. De hecho, le anima a traer ofertas que satisfagan a todas las partes.

Opción Maximiano

Eso sí, en caso de que Stole termine haciendo las maletas, al club le conviene que sea cuanto antes porque tendrá que firmar a un nuevo portero suplente. Es ahí dónde ha irrumpido en las últimas horas el nombre de Luis Maximiano, una de las opciones que maneja la disciplina valencianista para sustituir al macedonio. El portugués no cuenta para la próxima campaña en Segunda División y, pese a tener contrato hasta 2029, su futuro es incierto.

La UD Almería puso al guardameta en el mercado para liberar masa salarial de cara a la próxima temporada y saldrá del club indálico en los siguientes días. De hecho, ha sido apartado por Rubi y se encuentra entrenando al margen del grupo. El Valencia ya ha contactado con la entidad andaluza para preguntar por la situación de Maximiano, el cual vería con buenos ojos recalar en Mestalla.

Luis Maximiano firmará por la Lazio / Granada CF

Otras opciones

Maximiano no es la única opción que maneja el Valencia para reforzar la portería. En la recámara continúa el nombre de Vicente Guaita, que lleva sonando desde el comienzo del mercado, siempre como una opción para ser segundo portero, y a día de hoy no está descartado.