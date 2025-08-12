El Valencia CF contacta con el Almería por Luis Maximiano

La salida de Stole Dimitrievski del Valencia CF podría producirse durante las próximas semanas, ya que el macedonio no parte como guardameta titular y podría salir para buscar minutos en otro equipo. En el caso de que el portero terminase abandonando la disciplina valencianista, una de las opciones que maneja es, como ha informado La Voz de Almería, Luis Maximiano. El portugués no cuenta para la próxima campaña en Segunda División y, pese a tener contrato hasta 2029, su futuro es incierto.

No cuenta

La UD Almería puso al guardameta en el mercado para liberar masa salarial de cara a la próxima temporada y el rotativo almeriense confirma que saldrá del club indálico en los siguientes días. De hecho, ha sido apartado por Rubi y se encuentra entrenando al margen del grupo. El Valencia ya ha contactado con la entidad andaluza para preguntar por la situación de Maximiano, el cual vería con buenos ojos recalar en Mestalla.

Diferencias en la fórmula de la operación

Sin embargo, el luso llegaría para ocupar el rol del macedonio, es decir, el de portero suplente. Según La Voz de Almería, el club rojiblanco exige un traspaso, mientras que la entidad valencianista solicita una cesión con compra obligatoria para la próxima temporada. Los siguientes días serán claves para el devenir de la operación, ya que está supeditada a la salida de Dimitrievski. No obstante, lo cierto es que cada vez resta menos de mercado y las operaciones se pueden acelerar.

Dimitrievski durante un encuentro del Valencia CF / JM López / JM LOPEZ

Luis Maximiano disputó 28 partidos en la pasada Liga Hypermotion, aunque en el tramo final dejó de gozar de minutos con el equipo. El entrenador apostó por alinear bajo los palos a Fernando, lo que provocó que el portero portugués deseara salir del club.