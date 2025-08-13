Gourlay desvela el objetivo del Valencia en lo que resta de mercado

El Valencia ha incorporado a seis nuevos futbolistas hasta el momento en el mercado de fichajes: Dani Raba, Julen Agirrezabala, José Copete, Baptiste Santamaría, Filip Ugrinic y Arnaut Danjuma. A falta de poco más de dos semanas para el cierre de mercado, el trabajo no puede darse por finalizado si el club quiere construir un equipo que vaya en consonancia con el objetivo que se marcó con la llegada de Gourlay: "regresar a la élite europea".

Preguntado por el objetivo del Valencia CF en los días que restan de mercado, el CEO del Valencia no ha querido aventurarse a asegurar que se harán más fichajes, aunque sí ha dejado la puerta abierta: "Quizá pueda haber alguna oportunidad, pero esto no se va a conseguir con una ventana de mercado, también va a depender de si encontramos el jugador adecuado".

Los nuevos fichajes del Valencia CF / Valencia CF

Satisfecho con la plantilla actual

Sin embargo, lo que también ha hecho Gourlay es cubrir las espaldas del club en caso de que no lleguen más refuerzos, dejando claro que "si no ficháramos a nadie más creo que ya tenemos una plantilla competitiva, pero el mercado está abierto hasta el día 31".

Además, se quitó presión de encima especificando que el proyecto no tiene por qué dar todos sus frutos este mismo año, sino que está pensado más a medio plazo: "En cualquier caso el proyecto se tiene que pensar a dos o tres años y ver la progresión que tenemos".

Importancia a la cantera

Lo que está claro es que la Academia seguirá siendo crucial para paliar la falta de recursos económicos para operar en el mercado, y así lo reflejó el escocés: "También hay que tener en cuenta la Academia VCF para desarrollar nuestro propio talento y sería positivo incorporar a uno o dos jugadores jóvenes".

Por último, Gourlay explicó que "ha sido clave el compromiso por parte de la presidencia, el nuevo Mestalla y Carlos Corberán. He visto el amor que la gente siente por este club, pero se trata de la calidad que debemos aportar dentro y fuera del terreno de juego".