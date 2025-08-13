Gourlay se escapa de la gran pregunta

Ron Gourlay se ha puesto delante del micrófono para contestar a las preguntas de los medios de comunicación durante más de una hora y media. Los motivos que le llevaron a aceptar la oferta del club, el trato con Corberán, su reacción a los pitos en la Ciudad Deportiva de Paterna y cómo ha ido el mercado de fichajes. Incluso su relación con Miguel Ángel Corona. La mayoría de las preguntas las ha contestado directamente con más o menos ambigüedad salvo una: la venta del club.

El escocés esquivó la pregunta en varias ocasiones y no deja de ser sorprendente porque cambia el paso con lo que hacía Layhoon, acostumbrada a que luego se le recordaran algunas de sus 'mentiras'. La expresidenta tuvo frases en varias ruedas de prensa que luego le jugaron en contra y en esta ocasión Ron Gourlay no ha querido mojarse. Y siendo honestos esto no va con Ron Gourlay, al fin y al cabo un trabajador que de saber que el club está en venta no lo va a decir, sino con las sensaciones que desprende esquivar esa pregunta.

En el pasado más inmediato Layhoon no la esquivaba sino todo lo contrario. Aseguró en varias ocasiones que el club no estaba en venta, aunque bien es cierto que luego dejaba la coletilla de "salvo que llegue una oferta irrechazable". Eso llegará, lógicamente, cuando Peter Lim quiera aceptar alguna oferta. No ha sido tan rotundo un Ron Gourlay que evidentemente ha querido hablar más de lo deportivo que de otros temas. Salvo del Nou Mestalla, clave en su aterrizaje en el club. Y eso deja en el aire todo lo que pueda pasar en los próximos años, más allá del deseo de Gourlay de vivir en Valencia durante unos cuantos años. ¿Qué le ha llevado a no responder sobre una posible venta? ¿Por qué no ha sido rotundo aunque por detrás sí se esté trabajando en una venta del Valencia CF? Solo Ron lo sabe. Y por lo visto en esta rueda de prensa no parece que vaya a contestar a esas dudas en el futuro.

Los tres motivos de Gourlay

El escocés firmó por el Valencia CF el pasado 29 de mayo y este 13 de agosto ha reconocido por qué firmó por el club. "Para mí la primera pregunta que me hice es porqué venía aquí. Primero el proyecto, creo en él. En segundo lugar el estadio, todos los grandes clubes tienen estadios modernos. El tercero es Carlos Corberán, ya he trabajado con él. Es capaz de sacar el máximo", explicó. Sorprende ver en segundo lugar el Nou Mestalla, más allá de la importancia en reanudar las obras y en el impacto como club que puede tener el nuevo estadio en Cortes Valencianas (si se hace bien, claro).

Gourlay en la sala de prensa de Mestalla / JM LÓPEZ

El primer motivo -el proyecto- demuestra que Ron Gourlay sí cree en el proyecto y en que puede cambiar algo en el futuro más inmediato. Al menos en este mercado en su caso sí está pudiendo disfrutar de refuerzos como Ugrinic, Santamaría o Danjuma, operaciones que hasta ahora parecían un 'imposible'. En cualquier caso, el escocés deberá seguir demostrando en las dos semanas que quedan que es capaz de mejorar verdaderamente la plantilla. Y para ello todavía es necesario firmar un delantero y un extremo, como mínimo.