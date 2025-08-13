Novedades importantes en el entrenamiento del Valencia CF
El conjunto de Carlos Corberán ultima las sesiones antes de recibir a la Real Sociedad y al técnico le toca lidiar con una serie de jugadores que son duda
La primera jornada de LaLiga está al caer y el Valencia CF ya ultima su preparación en la Ciudad Deportiva de Paterna para recibir en Mestalla a la Real Sociedad. El partido ante el conjunto txuri urdin permitirá al conjunto de Carlos Corberán estrenarse de manera oficial en la temporada 2025/26.
A lo largo de la semana, Carlos Corberán está pendiente de varios futbolistas que, a esta hora, siguen siendo duda para medirse a la Real. La sesión de entrenamiento de este miércoles ha contado con novedades importantes de cara a la lista de convocados para el estreno en liga.
Almeida vuelve con el grupo
André Almeida llevaba varios días entrenando con el grupo de 'apartados', algunos por molestias y otros porque no cuentan para Carlos Corberá, como es el caso de Tenés o Guillamón. Sin embargo, el portugués se ha incorporado este miércoles a las sesiones grupales, en un claro síntoma de que, físicamente, está preparado para jugar.
Cabe recordar que Almeida es uno de los futbolistas que está en la rampa de salida, con el Trabzonspor como su principal pretendiente, y podría abandonar el club en los próximos días. Por esa razón su presencia en la convocatoria del sábado, aunque esté bien físicamente, es una incógnita.
Quien también está en la rampa de salida y además continúa sin entrenar con el grupo es Fran Pérez. El canterano está cerca de firmar por el Rayo Vallecano, aunque de momento se ausenta de los entrenamientos por molestias físicas.
Hugo Duro, seria duda para la primera jornada
Un caso completamente distinto es el de Hugo Duro. El delantero tiene la continuidad asegurada en el equipo, pero no su presencia en la jornada uno frente a la Real. El '9' del Valencia arrastra molestias y este miércoles ha vuelto a ausentarse de la sesión con el grupo. Finalmente ha saltado al césped de Paterna pero únicamente para realizar carrera continua con zapatillas. Su disponibilidad para el sábado no está descartada pero parece complicada, al menos de titular.
- David Carmo, opción para la defensa del Valencia CF
- El Valencia CF contacta con el Almería por Luis Maximiano
- Novedades en los fichajes del Valencia CF hoy: Suenan nuevos jugadores
- La 'Operación Salida', clave para los fichajes
- Buenas noticias con Santamaría y Danjuma
- Hugo Duro, duda para el estreno de Liga
- El gran objetivo de Carlos Corberán con Arnaut Danjuma
- LaLiga modifica horarios de la primera jornada