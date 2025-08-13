Novedades importantes en el entrenamiento del Valencia CF

La primera jornada de LaLiga está al caer y el Valencia CF ya ultima su preparación en la Ciudad Deportiva de Paterna para recibir en Mestalla a la Real Sociedad. El partido ante el conjunto txuri urdin permitirá al conjunto de Carlos Corberán estrenarse de manera oficial en la temporada 2025/26.

A lo largo de la semana, Carlos Corberán está pendiente de varios futbolistas que, a esta hora, siguen siendo duda para medirse a la Real. La sesión de entrenamiento de este miércoles ha contado con novedades importantes de cara a la lista de convocados para el estreno en liga.

Luis Rioja celebra su gol con Hugo Duro / JM López

Almeida vuelve con el grupo

André Almeida llevaba varios días entrenando con el grupo de 'apartados', algunos por molestias y otros porque no cuentan para Carlos Corberá, como es el caso de Tenés o Guillamón. Sin embargo, el portugués se ha incorporado este miércoles a las sesiones grupales, en un claro síntoma de que, físicamente, está preparado para jugar.

Cabe recordar que Almeida es uno de los futbolistas que está en la rampa de salida, con el Trabzonspor como su principal pretendiente, y podría abandonar el club en los próximos días. Por esa razón su presencia en la convocatoria del sábado, aunque esté bien físicamente, es una incógnita.

André Almeida contra el Leganés / EFE

Quien también está en la rampa de salida y además continúa sin entrenar con el grupo es Fran Pérez. El canterano está cerca de firmar por el Rayo Vallecano, aunque de momento se ausenta de los entrenamientos por molestias físicas.

Hugo Duro, seria duda para la primera jornada

Un caso completamente distinto es el de Hugo Duro. El delantero tiene la continuidad asegurada en el equipo, pero no su presencia en la jornada uno frente a la Real. El '9' del Valencia arrastra molestias y este miércoles ha vuelto a ausentarse de la sesión con el grupo. Finalmente ha saltado al césped de Paterna pero únicamente para realizar carrera continua con zapatillas. Su disponibilidad para el sábado no está descartada pero parece complicada, al menos de titular.