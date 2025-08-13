¡Opta predice LaLiga! Ojo a lo que opina del Valencia CF y Levante UD

La espera está a escasas horas de llegar a su fin y el balón de LaLiga echará a rodar para dar paso a una nueva edición del campeonato español. Un año especial para el fútbol valenciano, y es que no todas las temporadas se puede presumir de contar con cuatro equipos de la Comunitat Valenciana en Primera División.

El reciente ascenso del Levante UD y Elche CF, claros dominadores de Segunda División el curso pasado, les ha permitido sumarse a Villarreal CF y Valencia CF como representantes de la 'terreta' en la máxima categoría.

Girona-Rayo para abrir boca

No será ningún equipo valenciano el que estrene la temporada 2025/26, sino que será un Girona-Rayo Vallecano el que haga de primer plato de la primera jornada, este viernes a partir de las 19:00 horas. Sin embargo, no habrá que esperar mucho para ver al primer valenciano en acción, y es que el Villarreal recibirá al Oviedo ese mismo viernes a partir de las 21:30 horas en La Cerámica.

El Real Madrid se niega a que el Villarreal-Barça se juegue en Miami. / ANDREU ESTEBAN / EFE

Valencia y Levante, el sábado

Durante la jornada sabatina romperán mano en la nueva edición de LaLiga tanto el Levante UD como el Valencia CF, y ambos a la misma hora. El conjunto granota se estrenará ante el Alavés en Mendizorroza y el Valencia ante la Real Sociedad en Mestalla. Los dos partidos a las 21:30 horas. El Alavés-Levante estaba inicialmente programado para las 17:00 horas pero el organismo ha cambiado la hora dada la fuerte ola de calor que se espera en Vitoria.

La afición franjiverde tendrá que esperar hasta el lunes para ver a su Elche competir de nuevo en Primera División. Será en el Martínez Valero ante el Betis a partir de las 21:00 horas.

Morales y Pablo Campos con el Levante / X

Las primeras predicciones de la clasificación de LaLiga

Desde hace algunas temporadas es común que el portal estadístico 'Opta' publique sus predicciones a lo largo de la competición en base a unos datos de probabilidad. Este miércoles Opta ha desvelado su primera predicción de la clasificación y estos son los resultados:

El Barça revalida título y el Villarreal vuelve a Champions

Pocos cambios respecto al curso pasado presupone Opta en las primeras posiciones. El Barça de Hansi Flick y Lamine Yamal repetiría título, con el Real Madrid segundo y el Atlético tercero. El cuarto puesto sería para el Villarreal CF, que volvería a entrar en Champions mejorando, eso sí, la quinta plaza en la que terminó la campaña anterior.

El Valencia, fuera de Europa

Según Opta, los fichajes que hasta ahora ha realizado el Valencia no serían suficientes para regresar a Europa. El portal ve al equipo de Carlos Corberán como décimo clasificado y le reserva un 6,3 por ciento de posibilidades de ser séptimo, posición que garantizaría competición Europea.

Los nuevos fichajes del Valencia CF / Valencia CF

Sin confianza en el Levante

Al parecer, la sobresaliente temporada pasada del conjunto granota en Segunda, y la sensación de bloque sólido que desprende no es suficiente para que Opte confíe en la salvación en el Ciutat de València. El portal opina que el Levante será antepenúltimo, firmando así su descenso, aunque le da el mismo porcentaje de posibilidades de ser decimoséptimo, un 8,9 por ciento. Tampoco se salvaría el Elche, al que lo ve incluso con menos probabilidades: predice que será penúltimo.

En cualquier caso, no dejan de ser previsiones que podrían no corresponderse en absoluto con la realidad.

Predicción completa de LaLiga de Opta

Según los datos del superordenador de Opta.