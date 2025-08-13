Ron Gourlay: "No puedo cambiar el pasado"

El pasado 29 de mayo, el Valencia CF anunció la incorporación de Ron Gourlay como nuevo CEO de fútbol del club en un comunicado que destacaba que el objetivo del club con su llegada era devolver a la entidad "a su histórica posición en la élite del fútbol europeo". No fue hasta el 7 de julio cuando el dirigente escocés aterrizase en la capital del Túria y ha sido este mediodía, a falta de tres días para el debut liguero, cuando ha comparecido por primera vez ante los medios de comunicación.

Durante más de una hora y media de rueda de prensa, Gourlay ha respondido a las preguntas que le han planteado los periodistas. El nuevo dirigente del club ha sido preguntado por el proyecto de la entidad, por los fichajes, por la propiedad o por su forma de trabajar. Pero también sobre la historia reciente del club, en la que ha reinado una gran crispación entre la afición y la directiva.

Figuras como la de Lay Hoon Chan o Anil Murthy han encabezado la presidencia del club estos últimos años en los que el Valencia ha pasado de luchar por clasificarse a la máxima competición europea, la Champions League, y volver a alzar títulos, a pelear por la permanencia en LaLiga EA Sports.

El nuevo CEO de fútbol ha aclarado que es consciente de la situación que atraviesa el club, pero ha optado por centrarse en el presente: "No estaría bien que yo me sentase aquí a tratar temas del pasado, porque no puedo cambiar el pasado", ha establecido Gourlay.

"Este es un lugar difícil para llegar, y lo entiendo, pero necesitamos devolverlo dónde estaba. La única manera que tenemos de hacerlo es trabajando juntos. Tenemos que seguir adelante, no solo en el campo, sino también fuera de él. Yo verdaderamente creo que podemos darle la vuelta a la situación", ha manifestado el escocés.

Gourlay ha reafirmado que el club y la junta ya están trabajando para cumplir las metas que se han establecido, pero que su trabajo en el club deberá juzgarse "por los resultados", y no por las palabras que puedan pronunciarse en una comparecencia como la que se ha celebrado hoy en Mestalla.