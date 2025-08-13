Ron Gourlay, claro con el mercado: "Los jugadores que no quieran estar, no estarán"

Ron Gourlay se ha presentado este miércoles ante los medios de comunicación en una extensísima rueda de prensa en la que se ha tratado toda la actualidad del Valencia CF: Mercado, objetivos a corto y largo plazo, relación con Peter y Kiat Lim... El nuevo CEO del club ha podido dar explicaciones más de dos meses después de llegar al cargo.

Como era de esperar, el mercado ha sido uno de los puntos candentes de la comparecencia. Ron ha hablado de los fichajes, pero también ha dado valor a las renovaciones de Javi Guerra y César Tárrega y se ha pronunciado sobre la salida de Cristhian Mosquera.

Al respecto, el directivo escocés fue contundente, afirmando que "los jugadores que no quieran estar, no estarán, pero abandonarán el club según nuestros términos". "Siempre pido a los jugadores que pongan toda la carne en el asador y reforzaremos la plantilla para tener calidad, competitividad y si no se hace, no habrá cambios", añadió.

Ron Gourlay en la sala de prensa de Mestalla / JM LÓPEZ

"Mosquera quería abandonar el club"

Aunque Gourlay especificó que "estaba hablando en general para ser justo" y no se refería concretamente al caso de Mosquera, sobre el ya jugador del Arsenal explicó lo siguiente: "Cuando llegué vi cuál era la situación de Mosquera. ¿El club ha hecho lo suficiente? Mosquera es un gran tipo pero creo que la decisión la tomaron él y su agente hace mucho tiempo. Él quería abandonar el club. Cuando se llega a una situación de este tipo hay que hacer lo que es correcto para el equipo. Necesitamos jugadores comprometidos, con la llegada de esos jugadores, vemos que el Valencia es un equipo grande".

La renovación de Diego López, al caer

Con Javi Guerra y César Tárrega ya renovados, el siguiente en la carpeta de objetivos es Diego López y Ron Gourlay ha dejado claro este miércoles que "estamos muy cerca de llegar a un acuerdo".