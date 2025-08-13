Gourlay habla sobre compromiso de Peter Lim con el club

Ron Gourlay, CEO de fútbol del Valencia CF, ha comparecido ante los medios para explicar su visión y hoja de ruta en el club. En su primera intervención extensa desde que asumió el cargo, el directivo británico evitó responder de forma directa a las preguntas sobre una posible venta de la entidad, pero aprovechó para remarcar la implicación de Peter Lim y de su hijo Kiat en el desarrollo de un proyecto a largo plazo.

Gourlay recordó que conoció al propietario hace unos 20 años durante su etapa en el Manchester United. Aunque durante dos décadas mantuvieron poco contacto, asegura que en su reciente visita a Singapur constató una apuesta firme por el crecimiento del club. “En Singapur me quedó claro que había compromiso y ambición. Estamos todos de acuerdo con el proyecto y hemos visto el respaldo de la presidencia y de la propiedad”, afirmó.

El dirigente subrayó que su trabajo se centra en construir una estructura sólida que permita al Valencia competir de forma sostenida en el tiempo. Insistió en que el apoyo de Lim es fundamental para desarrollar esta estrategia y que las decisiones se toman de manera coordinada con el presidente y el resto del equipo directivo.

Cuestionado en dos ocasiones por la posibilidad de que el club cambie de manos, Gourlay prefirió no entrar en el asunto y redirigió su respuesta hacia la planificación deportiva y organizativa. “En el fútbol no hay garantías. Tenemos que trabajar y seguir un plan. No estaría bien hablar del pasado, pero creo que podemos darle la vuelta al club”, señaló.

Sobre su relación con Kiat Lim, hijo de Peter Lim, el CEO destacó la comunicación diaria y la sintonía en la visión del proyecto. “Estamos en contacto constante, compartimos ideas y he recibido apoyo y confianza en todo momento”, afirmó. Según Gourlay, este flujo de información permite que la propiedad entienda y respalde cada paso en el proceso de toma de decisiones.

Gourlay explicó que su objetivo es que el Valencia CF avance sobre cimientos firmes, evitando decisiones impulsivas y priorizando un modelo sostenible. A su juicio, la llegada de un nuevo presidente y el respaldo continuado de Lim permiten trazar un camino claro hacia la estabilidad institucional y el progreso deportivo.

“Tenemos que creer. Sé cuáles son los marcos de referencia para llegar al éxito y creo en las personas que tengo a mi alrededor en el club. Si yo hablo, digo la verdad. Si lo leen en otro sitio, quizá no”, comentó, apelando a la afición y a los medios a confiar en el proceso.

Para Gourlay, el futuro del Valencia pasa por la unión de todas las partes: propiedad, dirección, cuerpo técnico y afición. Recalcó que no existen plazos cortos para una transformación real, pero aseguró que la estrategia ya está en marcha y afirmó que el compromiso de Lim y su hijo es devolver al club a una posición competitiva