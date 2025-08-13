Ron Gourlay habla sobre su relación con Corona

Ron Gourlay fue anunciado el pasado 29 de mayo mediante un comunicado por parte del club, el cual recitaba la intención de volver a la "élite europea". El escocés llegó finalmente a València el 7 de julio y, desde entonces, se ha enfocado en el mercado de fichajes del equipo. En esa faceta, forma un tándem junto a Miguel Ángel Corona, actual director deportivo de la entidad valencianista, y ha contado cuál es su relación con él y su forma de trabajar juntos.

Una primera reunión

En una de sus intervenciones durante la rueda de prensa, Gourlay ha confirmado que una de sus primeras tareas fue reunirse con Corona para saber cómo afrontar el mercado y ver qué se podía hacer. "Es importante traer la ambición a los clubes de fútbol, pero soy realista y hay que serlo, lo peor que podemos hacer es no serlo", ha explicado. De esa primera toma de contacto para saber cuál iba a ser el itinerario a corto y medio plazo, el resultado fue claro: apostar por los jóvenes, "hay que mantenerlos para crear un futuro". "Estoy aquí para devolver al club al lugar al que pertenece, pero para hacerlo se necesita trabajar", ha insistido.

Su forma de trabajar

Gourlay, como ha confirmado él mismo, ha dedicado todo su tiempo en la ciudad del Turia al mercado, haciéndolo junto al director deportivo, Miguel Ángel Corona. Respecto a las últimas semanas de ventana de traspasos, tanto el CEO de fútbol como Corona consideran que se han obtenido "buenos resultados" y que están "contentos", aunque todavía "es pronto" para calificar el trabajo. También ha hablado sobre el 'dúo' que forma junto a Corona, al cual considera su "director deportivo y ya está" y, además cree en estos momentos "no es justo hablar de estructuras ni de personal".

Corona y Gourlay, en el centro de la imagen, mientras ven desde el palco de la Ciutat Esportiva el Valencia - Castellón / J. M. López

No obstante, el de Dundee se ha 'mojado' sobre la estructura a futuro del club. "Tenemos que ver cómo funciona la Academia, las operaciones y cuidar a los jugadores con un enfoque 360. Todo esto requiere de un análisis de la estructura, que puede que necesite algún ajuste, pero no estamos lejos. Disponemos de uno de los mejores entrenadores de Europa, pero tenemos que redefinir alguna de las funciones o formas de trabajar en el club", ha afirmado.

¿Qué función tiene en el Valencia CF?

Debido a la escasez de declaraciones por parte del club sobre cuál es la función del CEO, Gourlay ha recibido la pregunta pertinente, a lo que ha asegurado que un CEO "se encarga de todas las áreas". Para comprenderlo mejor, ha hecho un paralelismo con las funciones de Corona y cómo trabajan juntos: "El director deportivo tiene que centrarse en el primer equipo con un ojo en la Academia, así libero tiempo para que Corona se centre en la contratación de jugadores". Por su parte, Gourlay trabaja en "el plan de desarrollo y en la estrategia dentro y fuera del terreno de juego".