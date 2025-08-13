En Directo
Directo | La rueda de prensa de Ron Gourlay
Sigue las palabras del CEO de fútbol del Valencia CF con SUPER
¿CUÁL ES LA RELACIÓN CON KIAT LIM?
"Estamos en comunicación constante, es buena y compartimos ideas sobre el club prácticamente a diario. La comunicación es buena y trabajamos para que entiendan nuestro proceso de toma de decisiones. He recibido apoyo y confianza en todo momento"
¿CÓMO VE USTED AL VALENCIA EN DOS O TRES TEMPORADAS?
"Es importante traer la ambición a los clubes de fútbol. He ganado dos Ligas de Campeones en dos continentes diferentes, he trabajado con grandes entrenadores. Soy realista y hay que serlo. Lo peor que podemos hacer es no serlo. Cuando llegué y me reuní con Corona vimos qué podíamos hacer. Hay que hacer énfasis en los jóvenes, hay que mantenerlos para crear un futuro. Desde que he llegado se ha estado haciendo un buen trabajo. Al entrenador se le han dado los recursos necesarios y ahora él tiene que conseguir los resultados. Los jugadores que no quieran estar, no estarán, pero abandonarán el club según nuestros términos. Siempre pido a los jugadores que pongan toda la carne en el asador y reforzaremos la plantilla para tener calidad, competitividad y si no se hace, no habrá cambios. Estoy aquí para devolver al club al lugar al que pertenece pero para eso se necesita rrabajar"
¿QUÉ QUIERE HACER LIM CON EL VALENCIA?
"Lo que este club quiere es que avance. Eso lo hemos visto a través del nuevo presidente y del apoyo que me ha dado en estas primeras semanas en el cargo. Lo hemos visto en los fichajes y por los jugadores jóvenes, sin ellos no se puede construir un equipo de futuro, porque es insostenible. Tengo mucha ambición con el club, soy una persona que ha venido de una trayectoría de éxito. Creo que tenemos mucho trabajo por hacer, si yo hablo, digo la verdad. Si lo leen en otros sitio, igual no. Necesitamos que los aficionados se suban al carro y vosotros para ayudarnos a comunicar. Tenemos que creer. He estado siguiendo el club y he visto el cambio que se ha producido con la llegada de Carlos Corberán. Los jugadores han ganado los partidos que tenían que ganar y ahora tenemos unos cimientos sobre los cuales podemos construir. Creo en las personas que tenego a mi alrededor en el club, sé cuáles son los marcos de referencia para poder llegar al éxito. El año pasado estábamos en modo superviviencia, sé lo que tengo que hacer y creo que puedo hacer lo que es necesario. No quiero dar un calendario, no serán suficiente solo unos meses para cambiarlo todo. Quería reiterar que estamos todos, respecto al presidente, en la misma página"
Ron Gourlay: "Para mí la primera pregunta que me hice es porqué venía aquí. Primero el proyecto, creo en él. En segundo lugar el estadio, todos los grandes clubes tienen estadios modernos. El tercero es Carlos Corberán, ya he trabajado con él. Es capaz de sacar el máximo".
Ron Gourlay: "Estoy rodeado de un muy buen equipo, espero aportar mi experiencia al club de cara de seguir adelante. Lo primero que quería decir, es que en el momento en el que recibí la llamada, no me costó nada decidirme. El Valencia es un club global. Tengo mucha suerte por poder venir al Valencia CF. Espero con interés lo que nos depara el futuro. Tenemos muchas ganas de trabajar de cara al futuro. Lo que espero aportar al club es mi experiencia en muchos niveles y países. Sabrán que soy una persona muy responsable. Veo muchas caras jóvenes y también más maduras, pero quiero ver caras de alegría y satisfacción. Solo entre todos podemos devolver al Valencia CF donde se merece"
Ya está Ron Gourlay en la sala de prensa de Mestalla para arrancar la rueda de prensa.
¡Buenos días y bienvenidos! En unos minutos os ofreceremos íntegramente la comparecencia del CEO de fútbol del Valencia CF, Ron Gourlay desde el palco VIP del Camp de Mestalla.
