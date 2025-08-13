Directo | La rueda de prensa de Ron Gourlay

¿QUÉ QUIERE HACER LIM CON EL VALENCIA?

"Lo que este club quiere es que avance. Eso lo hemos visto a través del nuevo presidente y del apoyo que me ha dado en estas primeras semanas en el cargo. Lo hemos visto en los fichajes y por los jugadores jóvenes, sin ellos no se puede construir un equipo de futuro, porque es insostenible. Tengo mucha ambición con el club, soy una persona que ha venido de una trayectoría de éxito. Creo que tenemos mucho trabajo por hacer, si yo hablo, digo la verdad. Si lo leen en otros sitio, igual no. Necesitamos que los aficionados se suban al carro y vosotros para ayudarnos a comunicar. Tenemos que creer. He estado siguiendo el club y he visto el cambio que se ha producido con la llegada de Carlos Corberán. Los jugadores han ganado los partidos que tenían que ganar y ahora tenemos unos cimientos sobre los cuales podemos construir. Creo en las personas que tenego a mi alrededor en el club, sé cuáles son los marcos de referencia para poder llegar al éxito. El año pasado estábamos en modo superviviencia, sé lo que tengo que hacer y creo que puedo hacer lo que es necesario. No quiero dar un calendario, no serán suficiente solo unos meses para cambiarlo todo. Quería reiterar que estamos todos, respecto al presidente, en la misma página"