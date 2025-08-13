La última hora de los fichajes del Valencia CF hoy miércoles 13 de agosto: 'Operación salida' en marcha, pendientes del '9' y alguno más

Ya es semana de partido. El Valencia CF encara la recta final de la pretemporada con los últimos días de trabajo antes del estreno oficial contra la Real Sociedad. El equipo valencianista se prepara para el nuevo curso con buenas sensaciones después de la goleada al Torino para cerrar el calendario de amistosos. Además de las caras nuevas que han llegado a última hora para reforzar la plantilla de Carlos Corberán ya.

No obstante el mercado de fichajes sigue abierto y, ahora, el Valencia CF tiene que centrarse en la salida de los descartes del técnico antes de terminar de apuntalar el equipo tal y como demuestra la portada de SUPERDEPORTE de este miércoles 13 de agosto: 'DIMITRIEVSKI: CARPETA ABIERTA'

La ‘Operación Salida’ coge velocidad

Desde la salida de Cenk al Colonia la semana pasada, el Valencia todavía no ha podido cerrar ninguna otra baja. Sin embargo hay varios jugadores con la puerta abierta, pendientes de arreglar su futuro lejos de Mestalla.

Este es el caso de Fran Pérez y de André Almeida, aunque en diferentes situaciones. El canterano del Valencia, con molestias físicas en los últimos días, es objeto de deseo de Iñigo Pérez. Rayo Vallecano y Valencia están cerca de llegar a un punto de encuentro para llevar a cabo la operación, a falta de que Carlos Corberán dé luz verde a la salida de Fran Pérez.

Fran Pérez en un entrenamiento / Valencia CF

Por su parte André Almeida continúa a la espera de resolver su futuro en el Valencia CF. El club ya se ha cubierto las espaldas con los fichajes de Ugrinic y de Santamaría para reforzar la medular. El portugués interesa al Trabzonspor, entre otros, pero los turcos no han colmado las exigencias del Valencia para dejarlo salir.

Por último está el caso de Dimitrievski. A estas alturas del verano, las dudas son menores porque Dimitrievski, incómodo con su rol, tiene decidido que lo mejor es encontrar una salida en busca de los minutos que no disputa desde que firmó con el Valencia el verano de 2024.

En ese sentido y por si saliera el macedonio, en las últimas horas ha surgido la opción de Luis Maximiano. Esta es una de las opciones que maneja la disciplina valencianista para sustituir a Dimitrievski. El portugués no cuenta para la próxima campaña en Segunda División y, pese a tener contrato hasta 2029, su futuro es incierto. El Valencia ya ha contactado con la entidad andaluza para preguntar por la situación de Maximiano, el cual vería con buenos ojos recalar en Mestalla.

A estos jugadores mencionados hay que añadirles los descartes ya conocidos de Corberán; Sergi Canós, Guillamón e incluso Cömert están llamados a salir en las postrimerías del mercado.

Eray Cömert en el primer partido de pretemporada / VCF

A la caza del '9' goleador

En la lista de prioridades de Carlos Corberán para reforzar la plantilla, sin lugar a dudas, el ataque es la que más brilla en fosforito. Más en concreto la posición de '9'. El equipo necesita más gol y hasta el momento solo cuenta con Hugo Duro como delantero centro en la plantilla. No es menos cierto que tanto Danjuma, como Raba y Diego López pueden actuar acompañando al madrileño en la punta de lanza, sin embargo, son perfiles más móviles y no de referencia.

Desde el inicio del mercado hay dos nombres que han sonado con mayor fuerza para venir que otros: Iván Azón y Umar Sadiq. De hecho el club ha hecho movimientos por ambos y también la situación de los jugadores también ha variado en las últimas semanas. Respecto al delantero del Como, el Valencia presentó una oferta por Azón. El delantero, que no ha parado de marcar en todo el verano, también quiere recalar en Mestalla, aunque en las últimas horas parece haberse ganado un sitio en el esquema de Cesc Fàbregas.

Azón celebra un gol en pretemporada. / Antonio Saia/LaPresse

Por otro lado está el 'caso Sadiq'. La Real Sociedad sigue sin reforzarse, ahora con la duda de la posible salida de Take Kubo, el ataque donostiarra queda muy debilitado y casi sin efectivos. Desde el primer momento en Anoeta se optó por esperar, la realidad es que a pocos días del inicio de Liga, la Real Sociedad no ha encontrado ninguna salida en forma de traspaso por el nigeriano. Así pues el Valencia CF se interesó por un nuevo préstamo de Sadiq.

Un central en la récamara y otro centrocampista que suena

Por último el Valencia CF sigue trabajando el mercado y podrían llegar algunos jugadores más antes del final de la ventana de verano tal y como reconoció Ron Gourlay ante los medios de comunicación. En los últimos días los dos nuevos nombres que han surgido en la órbita del Valencia son de un central y de un centrocampista.

Respecto al central, este sería el recambio ante una hipotética salida de Cömert. El elegido según la prensa griega es David Carmo. SUPER pudo confirmar que David Carmo es, efectivamente, una opción para reforzar la zaga, pero para el tramo final del mercado si ningún otro club lo ficha antes y siempre que se le encuentre una salida a Eray Cömert.

También se ha relacionado, sobre todo, desde Inglaterra a Harry Winks con Mestalla. Según lo publicado en las islas el mediocentro del Leicester City sería objetivo del Valencia CF, que estaría en lo alto de la carrera por hacerse con él.