Unai Simón alaba a Agirrezabala: "Es un porterazo. No tiene nada que demostrar"

Julen Agirrezabala fue la primera incorporación del Valencia CF en este mercado de traspasos. El club iniciaba una nueva etapa después de la salida definitiva de Mamardashvili al Liverpool y desde el primer momento se fijó en el portero vasco de 24 años. Tras una negociación que se extendió más de lo esperado a causa de la opción de compra que incluye la cesión, finalmente el ex del Athletic Club llegó a la capital del Túria hace poco más de un mes.

Tras partir como titular en tres de los cuatro primeros partidos de la pretemporada 'che', el pasado sábado, Agirrezabala debutó en Mestalla ante su nueva afición en la 53ª edición del Trofeu Taronja que enfrentó al cuadro dirigido por Carlos Corberán y al Torino. El ex del Athletic Club lo hizo con portería a cero.

Esta mañana, el que ha sido su compañero bajo palos estas últimas tres temporadas, Unai Simón, se ha acordado de Julen en la rueda de prensa previa al estreno del club bilbaíno en LaLiga EA Sports 2025-26, en la que también se ha pronunciado sobre la polémica del Villarreal-Barcelona en Miami.

"No hablé con Julen, sí hablé el día de la despedida que era mi último día de vacaciones, pero el Valencia se lleva a un gran portero", ha establecido el guardameta athleticzale.

Unai también ha reforzado la posición del nuevo portero blanquinegro: "Julen no tiene nada que demostrar, sino disfrutar y aprender como lo hacía aquí, pero en el Athletic ya nos hizo levantar a todos una Copa del rey, jugó muchos partidos en Europa y en LaLiga también tiene mucho recorrido".

JULEN AGIRREZABALA COPA DEL REY / Athletic Club

Simón no solo ha defendido el potencial de Agirrezabala, sino que también ha elogiado su valor fuera del césped: "El Valencia se lleva a un porterazo y a una gran persona, un grandísimo compañero, ojalá que lo disfrute, le vaya genial y se salga todo muy bien", ha concluido el internacional español.