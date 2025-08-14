La última hora de los fichajes del Valencia CF hoy jueves 14 de agosto: Inscritos, salidas, pendientes del '9' y alguno más
Corberán está centrado en el duelo de la primera jornada ante la Real Sociedad, pero aguarda movimientos incluso antes de la cita
El partido ante la Real Sociedad de este sábado en Mestalla es la prioridad que tiene Carlos Corberán en la cabeza ahora mismo. Consciente de que queda mucho por hacer, pero que quizá no logren todos los objetivos, podría incluso cerrarse alguna salida antes de la disputa del encuentro.
El mercado de fichajes está abierto y son varios los jugadores que se encuentran en la rampa de salida. Dimitrievski espera un acomodo que le 'asegure' la titularidad que le negó Mamardashvili el curso pasado y, previsiblemente, Aguirrezabala este curso. Además, el Valencia CF está detrás de varios guardametas, entre los que destaca Luis Maximiano.
Fran Pérez, con un pie en el Rayo Vallecano, debería ser el primero en salir. De hacerlo, podrá disputar competición europea antes que sus todavía compañeros. Otros casos como los de Almeida, Guillamón, Canós o Cömert pueden resolverse con menos celeridad.
Fichajes, inscritos
El Valencia CF ha logrado inscribir a la totalidad de los fichajes realizados hasta el momento. Ugrinic ha sido el último en ser registrado en LaLiga.
Iván Azón, al Ipswich
El delantero del Como era del agrado de la secretaría técnica valencianista y aparecía en la lista de candidatos, pero el club no terminó de apostar por él y ahora está cerca de recalar en el Ipswich Town. Umar Sadiq sigue siendo la mejor opción conocida para reforzar la posición de '9', pero hay que esperar acontecimientos. El jugador ha rechazado ofertas y, por el momento, aguarda una nueva intentona del Valencia CF.
David Carmo, a la espera
SUPER pudo confirmar que David Carmo es, efectivamente, una opción para reforzar la zaga, pero para el tramo final del mercado si ningún otro club lo ficha antes y siempre que se le encuentre una salida a Eray Cömert.
