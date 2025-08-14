Hugo Duro se apunta al estreno liguero

Con el mercado todavía abierto y las posiciones de ataque por cerrar, el Valencia CF arranca este fin de semana una nueva temporada en la que Carlos Corberán, con el crédito que le otorga el milagro de la temporada pasada, buscará llevar al equipo a luchar por cotas mayores que la permanencia, un objetivo que Ron Gourlay también rechazó de pleno en su primera comparecencia.

El primer encuentro traerá a la Real Sociedad a Mestalla, un proyecto revitalizado con la llegada de Sergio Francisco al banquillo y contra el que el conjunto valencianista quiere aspirar a rivalizar en la clasificación. Para este primer encuentro, el Valencia CF solamente tiene un delantero centro nato, Hugo Duro, y una alternativa más versátil como Arnaut Danjuma a la espera de agitar el mercado de salidas para poder traer nuevas piezas de ataque.

En este escenario. el delantero madrileño ha sido duda a lo largo de la semana por unas molestias que le han tenido entrenando al margen... hasta hoy. Duro ha podido al fin trabajar con el resto de sus compañeros y todo apunta a que será de la partida para arrancar un año en el que quiere seguir defendiendo su status de '9' titular del equipo llegue la competencia que llegue.

La alternativa Danjuma

A pesar de haber llegado hace menos de una semana al Valencia, la circunstancia de Hugo Duro llevó a Corberán a probar a Danjuma en punta, un perfil mucho menos rematador que Duro y más tendente a atacar el espacio, caer a las bandas y a acciones de uno contra uno, pero que puede actuar también en la punta.

Arnaut Danjuma en Mestalla / Valencia CF

Con la recuperación de Duro, lo normal sería que el madrileño sea el titular para ser el hombre gol después de varias buenas acciones (como la del gol) en el Trofeu Taronja y que Danjuma espere su turno de aportar como revulsivo, pudiendo ser una solución para la banda (que solo tiene a Fran Pérez y los canteranos como alternativa al once), acompañando o sustituyendo al propio Duro.

Aimar Blázquez en la recámara

Para la delantera, el equipo también tiene la 'vía Paterna' representada por Aimar Blázquez, el atacante de la Academia que ha participado en los últimos amistosos de preparación con el primer equipo y estrella goleadora del Juvenil. Ha entrenado toda la semana, irá convocado y como '9' de referencia es la principal alternativa.